Lassan ritkaságnak számító old-school járgány a Honda Jazz, a maga turbó nélküli, méretes motorjával. Kisautó, nagy motor, nagy élvezet? Tényleg az, de vannak jókora kérdőjelek is. Honda Jazz-teszt: kisautó, de akkora a szíve... Sok autós azonnal a telefonja után nyúl, ha balesetet lát. A németek most megelégelték a dolgot. Keményen lecsapnak a németek a balesetet videózó autósokra – ön egyetért vele? Megható képet posztolt a Fidesz régi-új minisztere. Katt. Varga Mihály nyolc évet várt erre a pillanatra A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És a volánnál egy magyar versenyző ült. A nap videója: a magyar F1-pilóta hatalmas örömöt okozott vak utasának Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért tiltották ki a jogszerűbb és emberibb börtönviszonyokért tevékenykedő civileket a börtönökből, ezért számolták föl a börtönrádiót, ezért tiltották el a beszélőkön a közvetlen érintkezéstől, a puszitól, öleléstől a rabokat és párjaikat, gyerekeiket, és ezért nincs mese a börtönben. A balassagyarmati műintézményben hét éven át működött a Mesekör. Nagyidős nehézfiúk alkottak és adtak elő mesejátékokat gyerekeiknek, szeretteiknek és egymásnak a börtönkápolnában. A meseautó defektje, avagy Orbániában nincs mese - börtönvilág Magyarországon Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések

A katolikus egyház feje időzített bombaként írta le a pénzügyi derivatívákat, vagyis azokat a befektetési ügyleteket, amelyek értékét más értékpapírok, mögöttes termékek árfolyama határozzák meg. Pénzügyi összeomlásra figyelmeztet Ferenc pápa

Az esküvő után a WIndsor kastályban készült a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle, ahonnan egy különleges autóval távoztak. Videó: Különleges autóval ment a fogadásra Harry herceg és Meghan Markle