[{"available":true,"c_guid":"b05cfc82-b7cc-48d7-b1d0-f4aefcdd1c33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Új-Guineán honos gyíkcsoport különleges tulajdonsággal rendelkezik: zöld színű a vére. A kutatók DNS-vizsgálatokkal próbálják kideríteni, milyen előnyökkel járhat ez a tulajdonság és milyen úton fejlődött ki az evolúció során. ","shortLead":"Egy Új-Guineán honos gyíkcsoport különleges tulajdonsággal rendelkezik: zöld színű a vére. A kutatók DNS-vizsgálatokkal...","id":"20180521_zoldveru_gyikok_titka_miert_zold_a_veruk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b05cfc82-b7cc-48d7-b1d0-f4aefcdd1c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ca568-688a-4aad-82e9-33f01bbbb43f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_zoldveru_gyikok_titka_miert_zold_a_veruk","timestamp":"2018. május. 21. 10:13","title":"Megfejthették a zöldvérű gyíkok titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50cd540c-505b-4a13-9c60-9619832016bc","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját az Orbán-kormány, amivel még a régiós versenytársak többségétől is leszakadt az ország.","shortLead":"Ha több a támogatás, előbb-utóbb több gyermek születik – eddig nagyjából erre egyszerűsítette le családpolitikáját...","id":"201816__csokkeno_nepesseg__noi_szerepek__gazdasagi_fejlodes__fogyatkozo_eselyek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50cd540c-505b-4a13-9c60-9619832016bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22efc46e-f707-42a0-871e-d513099abd0e","keywords":null,"link":"/itthon/201816__csokkeno_nepesseg__noi_szerepek__gazdasagi_fejlodes__fogyatkozo_eselyek","timestamp":"2018. május. 19. 16:30","title":"Nem látszik, hogy megszületne az Orbán-kormány megoldása a népességcsökkenés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és az Egyesült Államok megállapodott, hogy lemond a kereskedelmi háborúról, és nem emel további vámokat - jelentette be vasárnap Pekingben Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes.","shortLead":"Kína és az Egyesült Államok megállapodott, hogy lemond a kereskedelmi háborúról, és nem emel további vámokat...","id":"20180520_Liu_Ho_kinai_miniszterelnokhelyettes_Washington_egyezseg_kereskedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0990cf8-433c-451e-bdd6-bc1d996f5763","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Liu_Ho_kinai_miniszterelnokhelyettes_Washington_egyezseg_kereskedelem","timestamp":"2018. május. 20. 08:16","title":"Áttörés: elmarad a kereskedelmi háború, megegyezett az Egyesült Államok és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","shortLead":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","id":"20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ccd0a-fd50-4a8a-81a0-f1bf7540d86f","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:34","title":"Nőjogi aktivistákat tartóztattak le Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 23 éves férfit.","shortLead":"A rendőrök rövid időn belül beazonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 23...","id":"20180519_Elkaptak_a_nyilt_utcan_gyilkolo_domahazai_ferfit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=180dc759-6592-42db-8db4-eed1b86ef245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856155df-e5db-43b3-91df-251f63a48c53","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Elkaptak_a_nyilt_utcan_gyilkolo_domahazai_ferfit","timestamp":"2018. május. 19. 18:12","title":"Elkapták a nyílt utcán gyilkoló domaházai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]