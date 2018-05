Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de az biztos, hogy többeknél változott hétfőn a chatelős sáv megjelenése.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy hiba van-e a Facebookon, vagy újítással kísérleteznek a közösségi oldal fejlesztői, de...","id":"20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181c2687-f3b7-4635-bf81-597ac6e6ea76","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_chat_hova_tuntek_ismerosok_mikor_volt_aktiv_allapotjelzo_messenger","timestamp":"2018. május. 21. 20:33","title":"Eltűnt a Facebook chaten sok ismerőse? Nincs ezzel egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","shortLead":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","id":"20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4ec637-9a7d-41d4-9e42-9b96d5b43388","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","timestamp":"2018. május. 22. 07:26","title":"Leisztinger: 10 ezer euróból 8-at csorgat vissza egy focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","shortLead":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","id":"20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872932da-ca81-45f7-9258-41f3f1886ac6","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","timestamp":"2018. május. 21. 21:15","title":"Jót röhögtek a német vicclapnál a magyar köztévén, miután átvette az álhírüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pár éve még azt mondta, szomorú és magányos öregember lesz. Erre tessék, bekövetkezik az, amiben senki sem hitt. ","shortLead":"Pár éve még azt mondta, szomorú és magányos öregember lesz. Erre tessék, bekövetkezik az, amiben senki sem hitt. ","id":"20180521_Csoda_tortenik_megnosul_Hugh_Grant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0e6f11-a93c-4eaf-a11b-64c113a38c3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2310c9-89b9-4e4c-bd6d-f21afcd7511e","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Csoda_tortenik_megnosul_Hugh_Grant","timestamp":"2018. május. 21. 13:55","title":"Csoda történik: megnősül Hugh Grant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97af8e9c-a363-4340-9002-76c219a14328","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé melegszik a levegő, többfelé 25 Celsius-fok felett alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony idő: a napsütés mellett többször várható zápor, zivatar. Ezzel együtt kissé...","id":"20180520_Jovo_heten_ilyen_is_meg_olyan_is_lesz_az_idojaras_de_melegebb_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97af8e9c-a363-4340-9002-76c219a14328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def3607e-c0d9-483c-87d7-00df77dfa82e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Jovo_heten_ilyen_is_meg_olyan_is_lesz_az_idojaras_de_melegebb_lesz","timestamp":"2018. május. 20. 13:42","title":"Jövő héten ilyen is, meg olyan is lesz az időjárás, de melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája a Libanontól Jemenig meglévő szövetségesi hálója.","shortLead":"Aligha kényszeríti térdre a teheráni kormányt az amerikai kivonulás az iráni atomalkuból. Irán legfőbb ütőkártyája...","id":"201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd274686-0c14-470f-afc7-ed1ff40759bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6bea60-8c9c-48f8-bdcc-3451fab94c46","keywords":null,"link":"/vilag/201820__felmondott_atomalku__europai_veszteseg__irani_ellenallas__a_halozat_csapdajaban","timestamp":"2018. május. 20. 15:10","title":"Trump és az Irán-játszma: a hálózat csapdájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]