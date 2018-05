Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az első olyan eszköz, amely az Intel évek óta ígért, 10 nm-es gyártástechnlógiával készült processzorát kapta meg.","shortLead":"Megjelent az első olyan eszköz, amely az Intel évek óta ígért, 10 nm-es gyártástechnlógiával készült processzorát kapta...","id":"20180522_intel_cannon_lake_processzor_10nm_es_gyartastechnologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdaac26-ccde-4a1d-86de-77539741e640","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_intel_cannon_lake_processzor_10nm_es_gyartastechnologia","timestamp":"2018. május. 22. 09:03","title":"3 éve ígérik, most megjött: itt az Intel új processzora, ami mérföldkő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","shortLead":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","id":"20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ac154-6aa1-40d0-9be6-f260d8e9fa42","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","timestamp":"2018. május. 22. 14:27","title":"Brit tudós: a tisztaságtól lesznek rákosak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","shortLead":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","id":"20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c656cbb-52f2-45d8-b3ea-24c2535d426f","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","timestamp":"2018. május. 22. 08:19","title":"Haderőfejlesztés: 40 helikopter kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására figyelmeztetnek.","shortLead":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására...","id":"20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845e778-0ca2-4ee2-bc7f-a6531505f69c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","timestamp":"2018. május. 21. 07:45","title":"A láva után most sósav okoz veszélyt Hawaii szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszteroida a Jupiter pályáján van, és úgy néz ki, hogy a 2,7 millió fényévről érkezett égitest az első állandó bevándorló a Naprendszerünkben. ","shortLead":"Az aszteroida a Jupiter pályáján van, és úgy néz ki, hogy a 2,7 millió fényévről érkezett égitest az első állandó...","id":"20180521_A_menetirannyal_szemben_kering_egy_aszteroida_a_Naprendszerben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc69806-da00-4977-8c64-23145aacdd24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_A_menetirannyal_szemben_kering_egy_aszteroida_a_Naprendszerben","timestamp":"2018. május. 21. 18:16","title":"A \"menetiránnyal szemben\" kering egy aszteroida a Naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes tulajdonosának akkor sem lett volna esélye a tolvajokkal szemben, ha az autóhoz tartozó mobilos alkalmazás jelzi a bajt.","shortLead":"A Mercedes tulajdonosának akkor sem lett volna esélye a tolvajokkal szemben, ha az autóhoz tartozó mobilos alkalmazás...","id":"20180521_mercedes_kulcs_nelkuli_inditorendszer_autolopas_autotolvaj_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ff453-3525-458a-b987-004225402c24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_mercedes_kulcs_nelkuli_inditorendszer_autolopas_autotolvaj_video","timestamp":"2018. május. 21. 04:01","title":"23 másodperc alatt lopták el a tolvajok az ellophatatlan Mercedest – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden harmadik hitelfelvevőnek van már adóssága.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden...","id":"201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cd9421-81d0-4d85-81da-b1f8056bb788","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","timestamp":"2018. május. 21. 10:00","title":"Pénz a pénzhez húz: ki kap ma könnyen hitelt Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","shortLead":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","id":"20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa66053-b322-46e2-834e-6abee1aa6981","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","timestamp":"2018. május. 22. 10:47","title":"Nyilatkozott a New York Timesnak, öt évet kapott a tibeti boltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]