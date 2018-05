Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","shortLead":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","id":"20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89a083-2b18-492e-808a-9f5f3de4ca93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2018. május. 22. 08:50","title":"Ne felejtse el, ma van az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata. A mérkőzésen a korábbi Orbán-kormány fejlesztési minisztere, Seszták Miklós is jelen volt.","shortLead":"A protokollnak megfelelően akkreditálták magukat, mégsem tudósíthatott a feljutást érő meccsről az Index csapata...","id":"20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56bef4ec-21ed-486b-8163-448d78b03b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4c6a13-2976-4375-b696-15d94f392e0b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Kidobtak_az_Indexet_a_Kisvarda_meccserol_miutan_megerkezett_Orban_korabbi_minisztere","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Kidobták az Indexet a Kisvárda meccséről, miután megérkezett Orbán korábbi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.","shortLead":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir...","id":"20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c52fe-a70f-4ab3-816b-77a7bdbadc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 21. 15:00","title":"Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","id":"20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07373af-2122-405c-9351-69177841cbba","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Népszava: Kiszáll a CBA-ból az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","shortLead":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","id":"20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f4dea-6d33-488d-a038-6ba04d3a8f55","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","timestamp":"2018. május. 20. 21:19","title":"Brit vízum nélkül maradt Abramovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha gyerek mellett kezdenek dolgozni.","shortLead":"A nőkre viszont épp az ellenkezője igaz. Még Magyarországon is tapasztalható, hogy a nők bérhátrányba kerülnek, ha...","id":"20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7e4bd54-d621-4d33-90be-5e4f4119042b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d311d92-69a1-4922-9ba3-fa3c98183ce1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ehhez_mit_szol_Az_apak_mindenhol_tobbet_keresnek_mint_a_gyermektelen_ferfiak","timestamp":"2018. május. 21. 10:23","title":"Ehhez mit szól? Az apák mindenhol többet keresnek, mint a gyermektelen férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","shortLead":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","id":"20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ccd0a-fd50-4a8a-81a0-f1bf7540d86f","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:34","title":"Nőjogi aktivistákat tartóztattak le Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","shortLead":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","id":"20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffe5ba5-8a84-47b9-9bcf-c54ed9950550","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","timestamp":"2018. május. 21. 10:02","title":"Bíróságra mehetnek a fiatalok, akik miatt le kellett állítani a 2-es metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]