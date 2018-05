Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos tevékenységet teljes mértékben soha nem válthatnak ki a mesterséges intelligencia teremtményei. Ilyen a vállalati belső ellenőrzés, amelynél mindig is szükség lesz emberekre. Például azért, hogy megalkossák azokat a szabályokat, amelyek alapján a robotok ellenőrzik a munkafolyamatokat, és észrevesznek minden kihágást, szabálysértést, anomáliát.","shortLead":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos...","id":"adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202240c-63c5-4e06-bb0e-8a5a5ca89107","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","timestamp":"2018. május. 22. 07:00","title":"Nem kell félniük a vállalatoknak a robotoktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek függnek leginkább az államtól a legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet, az OECD tagjai között.","shortLead":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek...","id":"20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92185407-dc9c-43b6-85dd-eb9544971a70","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","timestamp":"2018. május. 20. 11:47","title":"Rosszul jöttek ki a magyar nyugdíjasok ebből a nemzetközi összehasonlításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok Közösségén (FÁK) keretei belül kötött, és kilép mindegyikből, amelyik nem felel meg nemzeti érdekeinek - szögezte le Petro Porosenko ukrán elnök vasárnap Kijevben azon a rendezvényen, amelyet az 1937-1938-as sztálini \"nagy terror\" áldozatainak emléknapján tartottak.","shortLead":"Ukrajna áttekinti az összes megállapodást, amelyet a Szovjetunió felbomlása nyomán létrejött Független Államok...","id":"20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77369a39-ef79-44cb-8a58-8ba86fbf39fa","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Porosenko_Ukrajna_kilep_minden_FAKmegallapodasbol_amely_ellentetes_az_erdekeivel","timestamp":"2018. május. 20. 14:33","title":"Porosenko: Ukrajna kilép minden FÁK-megállapodásból, amely ellentétes az érdekeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári gyerekprogramok skálája. A hosszú szünidőt nyilvánvalóan sok szülő csak efféle táborokat beiktatva tudja megoldani – ha bírja anyagilag.","shortLead":"A Harry Potter-szerepjáték tábortól a robotépítő kurzusokon át egészen a gourmand főzőtáborokig terjed a nyári...","id":"20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf0ccf87-24dc-4b66-beda-2680c65121b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06626fb8-c696-4fa2-a105-29ab1b239ba5","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Gyerektaborral_huzna_ki_a_nyari_vakaciot_Aligha_ussza_meg_heti_40_ezer_forint_alatt","timestamp":"2018. május. 20. 12:42","title":"Gyerektáborral húzná ki a nyári vakációt? Aligha ússza meg heti 40 ezer forint alatt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea komoly kiberhatalommá vált.","shortLead":"Észak-Korea komoly kiberhatalommá vált.","id":"20180520_Trumpnak_a_hekkerekrol_is_beszelnie_kellene_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ec4454-118a-48bd-bc45-58d4c9916dc2","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Trumpnak_a_hekkerekrol_is_beszelnie_kellene_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 20. 14:56","title":"Trumpnak a hekkerekről is beszélnie kellene Kim Dzsongunnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8426df0e-aae8-4593-a7e0-0dcd192559aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már meg is kezdték a tiltó táblák felszerelését.","shortLead":"Már meg is kezdték a tiltó táblák felszerelését.","id":"20180521_dzel_hamburg_nemetorszag_dizelauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8426df0e-aae8-4593-a7e0-0dcd192559aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a910c22a-b6f5-460e-9648-c17388c61119","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_dzel_hamburg_nemetorszag_dizelauto","timestamp":"2018. május. 21. 11:46","title":"Hamburgban lesznek az első dízelmentes utcák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","shortLead":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","id":"20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df11a9d8-cced-4fcd-be65-eda0285ff9b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","timestamp":"2018. május. 20. 10:18","title":"Ismét beveszi Európát Mundruczó csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","shortLead":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","id":"20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3903630b-86ab-484e-beda-d31702bac63e","keywords":null,"link":"/idojaras/20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","timestamp":"2018. május. 21. 10:45","title":"Rémes keddünk lehet: riasztást adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]