[{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74e6ad-7026-4410-99cb-302eb10e9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","timestamp":"2018. május. 20. 12:00","title":"Ez történt: elárulta a Google, melyik magyar városokban frissítik a Street View képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel a választások után, utoljára akkor, amikor esküt tett Orbán. De azóta nem hallani arról, hogyan tovább. A kormányfő eddig nem segített azzal, hogy kiprovokálta volna az ellene irányuló tüntetést. Talán majd a Stop Sorossal. Ez a hvg.hu heti politikai elemzése.","shortLead":"A harmadik Fidesz-kétharmad gyors egymásutánban háromszor is utcára vitte az embereket, először egy héttel...","id":"20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b595beb9-c3bb-4604-bcc4-e3f0d0858669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd5962d-f24d-4982-8ac2-cb5ebdd10041","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kifulladoban_az_Orbanellenes_tunteteshullam_de_lesz_meg_ok_demonstralni","timestamp":"2018. május. 20. 17:35","title":"Kifulladt a kormányellenes tüntetéssorozat, és Orbán sem segít eddig rajtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde39cf1-e9ce-4b92-97cc-ac88a56f475a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rejtett budapesti gyöngyszemnek nevezi az amerikai hírtévé turisztikai oldala az egyik Duna-parti bisztrót.","shortLead":"Rejtett budapesti gyöngyszemnek nevezi az amerikai hírtévé turisztikai oldala az egyik Duna-parti bisztrót.","id":"20180520_A_CNN_Travel_szerint_itt_erdemes_sort_inni_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dde39cf1-e9ce-4b92-97cc-ac88a56f475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4946e98a-e842-4166-b8d5-538dd349ab02","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_A_CNN_Travel_szerint_itt_erdemes_sort_inni_Budapesten","timestamp":"2018. május. 20. 14:02","title":"A CNN Travel szerint itt érdemes sört inni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.","shortLead":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir...","id":"20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c52fe-a70f-4ab3-816b-77a7bdbadc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 21. 15:00","title":"Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be82efff-624c-4302-8374-6f342e1476e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszerűségével üt igazán nagyot az a kanadai kampányfilm, amit a napokban mutatott be a helyi biztosítási társaság.","shortLead":"Egyszerűségével üt igazán nagyot az a kanadai kampányfilm, amit a napokban mutatott be a helyi biztosítási társaság.","id":"20180522_teherauto_kamion_szemelyauto_fekezes_video_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be82efff-624c-4302-8374-6f342e1476e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673d1d5b-a814-420a-9285-926579e80720","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_teherauto_kamion_szemelyauto_fekezes_video_baleset","timestamp":"2018. május. 22. 04:01","title":"A nap videója: Ezért ne fékezzen be senki egy kamion előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szentlélek az az isteni erő, amely megváltoztatja a világot - mondta Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában bemutatott pünkösdi misén.","shortLead":"A Szentlélek az az isteni erő, amely megváltoztatja a világot - mondta Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában bemutatott...","id":"20180520_Ferenc_papa_a_vilagnak_es_az_embereknek_is_valtozasra_van_szukseguk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1988e3d6-1672-4ca0-9d8b-b68641744a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942652a2-d271-44d4-8750-a25b369405e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Ferenc_papa_a_vilagnak_es_az_embereknek_is_valtozasra_van_szukseguk","timestamp":"2018. május. 20. 12:27","title":"Ferenc pápa: a világnak és az embereknek is változásra van szükségük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c20c61-498f-42c4-9afc-f3cb84bc7da6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy brit királyi eseményen a kalapoknál kevés fontosabb dolog van. ","shortLead":"Egy brit királyi eseményen a kalapoknál kevés fontosabb dolog van. ","id":"20180520_Ezek_voltak_a_legorultebb_kalapok_a_hercegi_eskuvon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2c20c61-498f-42c4-9afc-f3cb84bc7da6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcbf8de-ec84-401e-abe5-ab47972b753e","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ezek_voltak_a_legorultebb_kalapok_a_hercegi_eskuvon","timestamp":"2018. május. 20. 11:11","title":"Ezek voltak a legőrültebb kalapok a hercegi esküvőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]