[{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására figyelmeztetnek.","shortLead":"A Hawaii Nagy Szigetén kitört vulkán lávafolyama elérte a Csendes-óceánt, szakemberek veszélyes sósav kialakulására...","id":"20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2845e778-0ca2-4ee2-bc7f-a6531505f69c","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_A_lava_utan_most_klorsav_okoz_veszelyt_Hawaii_szigeten","timestamp":"2018. május. 21. 07:45","title":"A láva után most sósav okoz veszélyt Hawaii szigetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","shortLead":"Szóváltással kezdődött, aztán a 23 éves férfi a nyomozás adatai szerint a nála lévő bajonettel leszúrta vitapartnerét. ","id":"20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eb1fbdb-2b4e-491b-bd4e-ca76afa13381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f4bd41-8f80-4262-9aed-7ff4a48f8c8d","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Elkaptak_a_ferfit_aki_szuronnyal_olt_meg_egy_masikat_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 21. 11:16","title":"Elkapták a férfit, aki szuronnyal ölt meg egy másikat Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit kórházba vitték, ahol megműtötték. ","shortLead":"A férfit kórházba vitték, ahol megműtötték. ","id":"20180521_Cseh_ferfi_serult_meg_a_tatai_varjatekon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae997735-1642-413d-8185-f3edd0670821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d56467-8d07-4258-829d-efbc3448597b","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Cseh_ferfi_serult_meg_a_tatai_varjatekon","timestamp":"2018. május. 21. 18:35","title":"Cseh férfit ért fejlövés a tatai várjátékon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7600512-6e25-46f7-ad3d-efe2b3f38ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok ennek nem fognak örülni.","shortLead":"A Liberálisok ennek nem fognak örülni.","id":"20180520_Mellar_Tamas_belep_a_Parbeszed_frakciojaba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7600512-6e25-46f7-ad3d-efe2b3f38ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c764f597-7e08-46ff-b4b7-68326f9a35f8","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Mellar_Tamas_belep_a_Parbeszed_frakciojaba","timestamp":"2018. május. 20. 17:27","title":"Mellár Tamás belép a Párbeszéd frakciójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde39cf1-e9ce-4b92-97cc-ac88a56f475a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rejtett budapesti gyöngyszemnek nevezi az amerikai hírtévé turisztikai oldala az egyik Duna-parti bisztrót.","shortLead":"Rejtett budapesti gyöngyszemnek nevezi az amerikai hírtévé turisztikai oldala az egyik Duna-parti bisztrót.","id":"20180520_A_CNN_Travel_szerint_itt_erdemes_sort_inni_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dde39cf1-e9ce-4b92-97cc-ac88a56f475a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4946e98a-e842-4166-b8d5-538dd349ab02","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_A_CNN_Travel_szerint_itt_erdemes_sort_inni_Budapesten","timestamp":"2018. május. 20. 14:02","title":"A CNN Travel szerint itt érdemes sört inni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére, a 777X-re. A jelek szerint szükség is lesz rá.","shortLead":"Megkapta az engedélyt a Boeing, hogy hajlítható szárnyakat szereljen a jövő év elején érkező új repülőgépére...","id":"20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=786a2bd1-0c98-4339-94f4-9d773eec8d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b013b695-2c6f-4aa3-a9c7-f56bc97de3c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_boeing_777x_repulogep_hajlithato_szarny","timestamp":"2018. május. 22. 11:03","title":"Olyan nagy a Boeing új utasszállítója, hogy fel kell hajtani a szárnyát, hogy elférjen a reptereken – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden harmadik hitelfelvevőnek van már adóssága.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden...","id":"201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cd9421-81d0-4d85-81da-b1f8056bb788","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","timestamp":"2018. május. 21. 10:00","title":"Pénz a pénzhez húz: ki kap ma könnyen hitelt Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]