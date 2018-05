Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir Putyin ellen tüntető ellenzékiek szétverésében. A kozákok lesznek azok is, akik a júniusban kezdődő oroszországi foci vb-n részt vesznek a renitens szurkolók megfékezésében. A kozákság egyedi nemzet, három hívószavuk talán a bátorság, becsület és a vodka lehet.","shortLead":"A kozákok hagyományos szőrmekucsmáját viselő korbácsos rendfenntartók segítették május elején a rendőröket a Vlagyimir...","id":"20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07f1e4b5-a1e4-4131-b027-8c898ef7c553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46c52fe-a70f-4ab3-816b-77a7bdbadc5a","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Putyin_berelheto_veroemberei_orzik_majd_a_focivebet","timestamp":"2018. május. 21. 15:00","title":"Putyin bérelhető álkozák verőemberei is őrzik majd a focivébét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","shortLead":"Az ugyanis, hogy kik utálják leginkább, tulajdonképpen érthető is.","id":"20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143dd1a9-3aa0-483a-9c98-f9b9601bd2d7","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kitalalna_kik_szeretik_leginkabb_a_brit_kiralyi_csaladot","timestamp":"2018. május. 21. 08:51","title":"Kitalálná, kik szeretik leginkább a brit királyi családot a világon? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","shortLead":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","id":"20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894126-273f-4ae6-8ca4-ee1daad4f4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","timestamp":"2018. május. 22. 10:26","title":"Megállt a forint gyengülése, mindenki Matolcsyékra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc2c2b1-bfd3-44a1-820b-da7b237951ca","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért tiltották ki a jogszerűbb és emberibb börtönviszonyokért tevékenykedő civileket a börtönökből, ezért számolták föl a börtönrádiót, ezért tiltották el a beszélőkön a közvetlen érintkezéstől, a puszitól, öleléstől a rabokat és párjaikat, gyerekeiket, és ezért nincs mese a börtönben. A balassagyarmati műintézményben hét éven át működött a Mesekör. Nagyidős nehézfiúk alkottak és adtak elő mesejátékokat gyerekeiknek, szeretteiknek és egymásnak a börtönkápolnában.","shortLead":"Az emberek az embertelenségtől lesznek jobbak. Ezen a meggyőződésen alapul a mostani büntetőpolitikai kurzus. Ezért...","id":"20180521_A_meseauto_defektje_avagy_Orbaniaban_nincs_mese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cc2c2b1-bfd3-44a1-820b-da7b237951ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c6b61e-bb0c-48b6-a452-71b81455c61f","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_meseauto_defektje_avagy_Orbaniaban_nincs_mese","timestamp":"2018. május. 21. 07:00","title":"A meseautó defektje, avagy Orbániában nincs mese - börtönvilág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump kemény üzenetet küldött Venezuelának.","shortLead":"Trump kemény üzenetet küldött Venezuelának.","id":"20180522_USA_Maduro_csalt_allitsak_vissza_a_demokraciat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f58da5-4f1a-4af6-91c5-c10b57f88a66","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_USA_Maduro_csalt_allitsak_vissza_a_demokraciat","timestamp":"2018. május. 22. 07:46","title":"USA: Maduro csalt, állítsák vissza a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát - mondta a 2rule márkanevet levédető cég vezetője.","shortLead":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát - mondta a 2rule márkanevet levédető...","id":"20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2759f2c8-c1b6-497b-a37f-d2db594d3f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","timestamp":"2018. május. 22. 10:45","title":"Mészárost mindenki csak bántja a 2rule miatt, de most megvédték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","shortLead":"Egyikük egy híres japán, másikuk egy macedón alpinista volt. ","id":"20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193512e8-0e74-4c9b-955f-5d7006f10c97","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Ujabb_ket_hegymaszo_halt_meg_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 21. 15:18","title":"Újabb két hegymászó halt meg a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Igen, az a Roman Polanski forgatott filmet egy nő zaklatásáról és széthullásáról, aki maga egyébként minősített szexuális ragadozó.","shortLead":"Igen, az a Roman Polanski forgatott filmet egy nő zaklatásáról és széthullásáról, aki maga egyébként minősített...","id":"20180521_polanski_igaz_tortenet_alapjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9161ce2f-4dbe-45ba-8e46-5c407284f895","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_polanski_igaz_tortenet_alapjan","timestamp":"2018. május. 21. 20:00","title":"Nicsak, ki beszél? Csak nem Roman Polanski?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]