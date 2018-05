Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","id":"20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f54cce-a9de-4fed-9151-cb5dfeefa47a","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","timestamp":"2018. május. 22. 12:05","title":"A Liberálisok nélkül állítanak közös jelöltet az ellenzéki pártok az V. kerületi időközire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","shortLead":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","id":"20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530b82e5-0536-49f3-b560-f4db62ba0a7f","keywords":null,"link":"/sport/20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","timestamp":"2018. május. 21. 21:59","title":"A Napoli három focistája is szívességeket tehetett a Camorrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újautó eladások tekintetében egyre kisebb a különbség a részben vagy teljesen elektromos autók és dízelmotoros társaik között. ","shortLead":"Újautó eladások tekintetében egyre kisebb a különbség a részben vagy teljesen elektromos autók és dízelmotoros társaik...","id":"20180522_dizel_gazolaj_dizelmotor_elektromos_auto_villanyauto_ujauto_hasznaltauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1789acc-bfe7-478f-8c95-a019edc1dcbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_dizel_gazolaj_dizelmotor_elektromos_auto_villanyauto_ujauto_hasznaltauto","timestamp":"2018. május. 22. 11:21","title":"Már hazánkban is a dízelek nyakán lihegnek az elektromos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","shortLead":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","id":"20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eed23b-6f96-4f63-bb0c-0afb69d307d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","timestamp":"2018. május. 22. 11:19","title":"Filmezni kezd az Obama-házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1726c3e4-d299-4153-86a1-708fc42fd1ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egészen komoly vádakkal illették a filmet.","shortLead":"Egészen komoly vádakkal illették a filmet.","id":"20180522_Elhunyt_Alekszandr_Aszkoldov_A_komisszar_cimu_betiltott_szovjet_film_rendezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1726c3e4-d299-4153-86a1-708fc42fd1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4cc17c-fc64-4709-8036-756dc21f9e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Elhunyt_Alekszandr_Aszkoldov_A_komisszar_cimu_betiltott_szovjet_film_rendezoje","timestamp":"2018. május. 22. 10:41","title":"Elhunyt Alekszandr Aszkoldov, A komisszár című betiltott szovjet film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","shortLead":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","id":"20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251c5210-9f92-4eca-b999-dab8633d16ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","timestamp":"2018. május. 20. 18:00","title":"Tökéletes dalt választott az első tánchoz a hercegi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"De kitelepítés vár a túlszaporodott ausztrál állatokra.","shortLead":"De kitelepítés vár a túlszaporodott ausztrál állatokra.","id":"20180520_Megsem_olnek_le_tobb_ezer_vadlovat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3a39536-28a3-4399-9331-6330852a423e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f0e97d-d5cb-4b62-9ffd-35b446a6601e","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Megsem_olnek_le_tobb_ezer_vadlovat","timestamp":"2018. május. 20. 17:59","title":"Mégsem ölnek le több ezer vadlovat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]