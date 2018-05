Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","shortLead":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","id":"20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dd35d-e89d-431e-940a-eb0fb1571448","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","timestamp":"2018. május. 22. 05:23","title":"Szinte az egész országban lehetnek ma viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","shortLead":"Ittas nőnek engedte át autója volánját egy harkányi férfi.","id":"20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b8fc4e-2efa-4b53-aeb6-ecd5ae765dea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a85d13-9fba-4632-a909-a66c6d45f8b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_harkany_kocsma_ittas_vezetes_igazoltatas_vademeles","timestamp":"2018. május. 21. 10:41","title":"Együtt ittak a harkányi kocsmában, mégis hagyta, hogy a nő vezessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1726c3e4-d299-4153-86a1-708fc42fd1ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egészen komoly vádakkal illették a filmet.","shortLead":"Egészen komoly vádakkal illették a filmet.","id":"20180522_Elhunyt_Alekszandr_Aszkoldov_A_komisszar_cimu_betiltott_szovjet_film_rendezoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1726c3e4-d299-4153-86a1-708fc42fd1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4cc17c-fc64-4709-8036-756dc21f9e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Elhunyt_Alekszandr_Aszkoldov_A_komisszar_cimu_betiltott_szovjet_film_rendezoje","timestamp":"2018. május. 22. 10:41","title":"Elhunyt Alekszandr Aszkoldov, A komisszár című betiltott szovjet film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön tárcát. Seszták a Hír TV-nek cáfolta, hogy ilyen történt volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint a fejlesztési miniszter azzal fenyegette meg korábban Orbán Viktort, lemond, ha nem kap külön...","id":"20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2cf30af-0749-45d3-b7da-9a29eec2af1e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Sesztak_tagadja_hogy_zsarolta_volna_Orbant","timestamp":"2018. május. 21. 08:48","title":"Seszták tagadja, hogy zsarolta volna Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","shortLead":"A Normafán található a fiatalon elhunyt énekesnő kedvenc padja, amin most már a neve is szerepel.","id":"20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7643c6d9-2a2f-4c63-8c61-cc7a0e53977b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e66c17f-c29f-4833-a6a7-62fdcaf14701","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Emlekpadot_avattak_a_Normafan_a_fiatalon_elhunyt_Fabian_Julinak","timestamp":"2018. május. 21. 14:20","title":"Emlékpadot avattak a Normafánál a fiatalon elhunyt Fábián Julinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c264a3-d3ed-4598-aea1-da6ee50caa56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új szintre emelték a sertéstenyésztést.","shortLead":"Új szintre emelték a sertéstenyésztést.","id":"20180522_Malacoknak_epitettek_lakotelepet_Kinaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88c264a3-d3ed-4598-aea1-da6ee50caa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6093c13-cc08-4bfe-aa19-c173ca8a863e","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Malacoknak_epitettek_lakotelepet_Kinaban","timestamp":"2018. május. 22. 13:10","title":"Malacoknak építettek lakótelepet Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról, Lengyelországról, Magyarországról és a mindezt béna kacsaként néző Európai Unióról.","shortLead":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról...","id":"20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfb2545-ecd6-4596-875b-332d643d3c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","timestamp":"2018. május. 21. 20:30","title":"Európának nincs válasza Orbán Viktorra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]