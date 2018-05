Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","shortLead":"Hét év után ismét teljes egészében a szíriai kormányhadsereg ellenőrzése alatt van Damaszkusz és a főváros környéke.","id":"20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7626152f-6b5f-451b-9f24-fac222e7b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"000a155e-7b48-456e-a625-fce48b1400f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Damaszkusz_es_kornyeke_ujra_a_kormany_kezen","timestamp":"2018. május. 21. 20:09","title":"Damaszkusz és környéke újra a kormány kezén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","shortLead":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","id":"20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6600260c-0334-4fe8-8d0e-572f0d0888d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. május. 22. 16:22","title":"Feltűnt egy igazán elitkategóriás magyar rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","shortLead":"Pepe Reinát, Paolo Cannavarót és Salvatore Aronicát vádolja maffiakapcsolatokkal az olasz szövetség. ","id":"20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e52a979b-5d44-4371-8c71-6a3f645538da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530b82e5-0536-49f3-b560-f4db62ba0a7f","keywords":null,"link":"/sport/20180521_A_Napoli_harom_focistaja_is_szivessegeket_tehetett_a_Camorranak","timestamp":"2018. május. 21. 21:59","title":"A Napoli három focistája is szívességeket tehetett a Camorrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok pár elbukik az akadálypályán, s ezért elmarad az esküvő is.\r

","shortLead":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok...","id":"20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c9fbc5-cbff-491c-9be4-7456c135dab8","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","timestamp":"2018. május. 22. 17:26","title":"Csak most kezdődik Meghan Markle kálváriája a bevándorlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1726c3e4-d299-4153-86a1-708fc42fd1ee","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egészen komoly vádakkal illették a filmet.","shortLead":"Egészen komoly vádakkal illették a filmet.","id":"20180522_Elhunyt_Alekszandr_Aszkoldov_A_komisszar_cimu_betiltott_szovjet_film_rendezoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1726c3e4-d299-4153-86a1-708fc42fd1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4cc17c-fc64-4709-8036-756dc21f9e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Elhunyt_Alekszandr_Aszkoldov_A_komisszar_cimu_betiltott_szovjet_film_rendezoje","timestamp":"2018. május. 22. 10:41","title":"Elhunyt Alekszandr Aszkoldov, A komisszár című betiltott szovjet film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","shortLead":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","id":"20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c656cbb-52f2-45d8-b3ea-24c2535d426f","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","timestamp":"2018. május. 22. 08:19","title":"Haderőfejlesztés: 40 helikopter kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","shortLead":"Távolabb kerültünk a 320 forintos eurótól, de még így is gyenge maradt a forint.","id":"20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f894126-273f-4ae6-8ca4-ee1daad4f4fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Megallt_a_forint_gyengulese_mindenki_Matolcsyekra_var","timestamp":"2018. május. 22. 10:26","title":"Megállt a forint gyengülése, mindenki Matolcsyékra vár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]