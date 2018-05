Legendásan összefogás-ellenes hírében áll az LMP leendő társelnöke (nincs versenytársa, a másik társelnök Szél Bernadett maradna), Keresztes Lóránt László, aki az országgyűlési választáson Pécsen nem lépett vissza a baloldal által támogatott Mellár Tamás független jelölt javára - az egy más kérdés, hogy épp a visszalépések miatt áll a bál az LMP-ben, Sallai Róbert Benedek az ezt taglaló ülésen "ütötte ki" Hadházy Ákos társelnököt -, de kiderült, ez egy leegyszerűsített kép Keresztesről.

A leendő társelnök ugyanis a hvg.hu-nak azt magyarázta, bár az ideológiai különbségeket nem lehet szőnyeg alá söpörni, de ha a Jobbik marad a néppárti vonalon - Sneider Tamás elnökké választása számára ezt sugallja, de Toroczkai László lázadása nem erre mutat -, akkor nyitni kell felé, ahogy a Momentum felé is. Ő katalizátorként képzeli el az LMP-t, az együttműködés motorjává tenné a parlamenti választáson 7 százalékot elért pártot. Az újrázó társelnök, Szél Bernadett is próbált már motor lenni, csak ő a teljes ellenzéket rántotta volna össze a választásra, illetve a parlamenti munkában.

Schiffer András és Keresztes László Lóránt © MTI / Sóki Tamás

Szél nincs egyedül: a párton belül többen a baloldallal éppúgy együttműködnének, például a soron következő önkormányzati választáson. Utóbbitól Keresztes sem zárkózik el, bár ő a jelölt személyétől tenné függővé az összefogást. Van olyan is, aki Budapestet külön kezelné az önkormányzati választáson összefogás szempontból.

Magasabb szintre kerül a vita

A Schiffer által hangoztatott - és a párt ökopolitikai jellegéből adódó - különutasságból már visszavett az LMP, ám miután a vezetőaspiránsok más irányvonalat képviselnek, kívülről úgy tűnik, a rendkívüli tisztújítás nem hoz megnyugvást. Belső forrásaink szerint azonban nem kell számolni a konfliktusok élesebbé válásával: Keresztes véleménye korábban is meghatározó volt a párton belül, most csak annyi történik, hogy azonos szintre emelkedik a két vélemény képviselete.

Kérdés, nem túl optimisták-e, akik ezt gondolják: párton belül fut egy olyan narratíva is, amely szerint Keresztes összefogás-ellenessége a Fidesz érdekét szolgálja. Beszéltünk olyan névtelenséget kérő LMP-ssel, aki a választás után állandó háborút is elképzelhetőnek tart. Felemlegette, hogy Keresztes és Ungár Péter elnökségi tag a kvótanépszavazáson büszkén vállalva nemmel voksolt, holott az ellenzék számára a referendum érvénytelensége volt a siker.

© MTI / Máthé Zoltán

Ungár a kvótanépszavazásra utalt a Népszavában a múlt héten megjelent véleménycikkében is, igaz, teljesen más felhanggal: büszke arra, mert meggyőződése szerint a nemzeti érdekeknek megfelelő választ adták ők ketten, ha pedig más ellenzéki politikus is így tett volna, nincs ez a csúfos vereség.

De ha már vereség: Ungár a cikkben belerúgott a DK-ba, amely valóban kevesebb szavazatot kapott az országgyűlési választáson, mint az LMP, azonban háromszor annyi (3) egyéni körzetet nyert, így a parlamentben épp annyi képviselője ül.

Mindent tudunk, mi a tét?

Az evidens, hogy kik lesznek a társelnökök, és Sallai sem akar tovább titkár lenni, így kérdés, mi az LMP tisztújításának valódi tétje. Többen azt mondták, az, hogy a tagság megnyugodjon. A kedélyeket ugyanis nagyon fölborzolta Hadházy Ákos és Sallai R. Benedek csörtéje, az, hogy hiába szerepelt jól a párt, a Fidesz újra kétharmadot szerzett, ahogy az sem esett jól, hogy Hadházy azt lebegteti, a frakcióban vannak olyanok, akik a Fidesz malmára hajtják a vizet.

Sallai R. Benedek © MTI / Koszticsák Szilárd

Pár hete Schiffer András, a párt egyik alapítója is otthagyta a pártot, kérdés, ez inkább tehertétel vagy megkönnyebbülés az LMP-nek. Schiffer haragosan távozott, több nyilatkozatban is bírálta az LMP-t. Az volt a legenyhébb, hogy a nevét is megbánta a pártnak, amelynek irányvonalával régóta nem tud azonosulni, és hibának tartja, hogy Hadházyt bevették oda. Van néhány vaskosabb idézet:

"A pártpolitikának pontosan addig van értelme, amíg jól azonosítható morális céloknak rendeljük alá a taktikai szempontokat és nem fordítva. A 2013-as újjászületésnél azt írtuk ki a képzeletbeli homlokzatra: »Van, ami nem eladó!« Azóta ez a jelmondat is a feledés homályába veszett"

"Kilúgozódott az a tartalom, ami miatt az LMP-nek egyáltalán értelme van a magyar politikai porondon, és őszre az LMP egyszemélyes PR-kampánnyá egyszerűsödött le"

A baloldali szavazótáborra hajtó weberi stratégia sem jött be neki: "A párt zöld, globalizációkritikus arculata eközben kikopott, egyszerűen nem lehetett megkülönböztetni az LMP mondanivalóját a többi ellenzéki pártétól."

Schiffer kilépését több okkal magyarázta, az egyik az, hogy az LMP-frakcióba beült a szabadkereskedelmet támogató Szabó Szabolcs az Együtt politikusa, a másik pedig, hogy többen még mindig úgy vélték, hiába jelentette be visszavonulását 2016-ban, valójában ő diktál a pártnak a háttérből. Ezt Schiffer tagadta, de a híresztelés fennmaradt: állítólag volt, aki Schifferrel ijesztgette a párttagokat, hogy majd jön, és a jelöltállításnál variáltat. Schiffernek Schmuck Erzsébettel is volt konfliktusa, méghozzá állítólag azért, mert ő nem tette volna befutó helyre. Schmuck szerint a konfliktus más természetű volt, attól pedig elmondása szerint nem tartott, hogy Schiffer a választás előtt beleszól a jelöltállításba és ő emiatt kimarad a parlamentből.

Köszi, de hagyjuk

Párton belül alig találtunk valakit, aki névvel elmondja, mit veszített az LMP Schiffer András távozásával. Szél Bernadett például nem is reagált, a sajtóosztály nevében - illetve más, nyilatkozni nem óhajtó politikusok védelmében - megküldte a korábbi közleményt, amely arról szólt, hogy sajnálják Schiffer távozását, köszönik az eddigieket és további sok sikert kívánnak. Többen vissza sem hívtak, Hadházy Ákos pedig csak annyit mondott, korábbi interjúihoz nincs mit hozzátennie. Azokban nem Schiffer távozásán busong, sőt: az egyikben azt állította, hogy Schiffer shortolta a választást, a másikban arról beszélt, Schiffer és Sallai több milliós perrel fenyegette azokat, akik a visszalépésen gondolkodtak. Ezt mindkét megnevezett tagadta, Schiffer pert is kilátásba helyezett, ám úgy tudjuk, ettől több ok miatt elállhat: egyrészt Hadházyt az ő ügyvédi irodájához tartozó ügyvéd képviseli, másrészt az évekig húzódó üggyel csak a pártnak ártana.

Schifferrel kilépése előtt utoljára Ungár Péter elnökségi és frakciótag beszélt, ő személy szerint sajnálja Schiffer távozását, mert "egy végtelenül értelmes, jó elemzőképességgel rendelkező ember távozott, akitől sokat tanult." Attól viszont nem tart, hogy Schiffer nélkül ne lenne sikeres az LMP.

Keresztes Lóránt azt mondta, "tiszteljük Andrást, a véleményére odafigyelünk, de úgy gondoljuk, nem rázza meg az LMP-t a kilépése." Miután Schiffer 2016-ban már távolodott a párttól, távozása nem okozott megrázkódtatást. Ugyanezt mondta Schmuck Erzsébet is. Keresztes nem ért egyet azzal, hogy már kilúgozott párt lenne az LMP, az értékközösség ugyanolyan stabil, ráadásul most felívelő pályán vannak.

© Fazekas István

Pezsgőt is bontottak?

A nyilvános sajnálkozó nyilatkozatok ellenére van, aki úgy érzékeli, mások mellett a vezetés egy része biztosan megkönnyebbült. Van, aki azt mondta, hiába távozott Schiffer, félő, hogy az általa meghonosított "hergelős" döntési kultúra fennmarad.

Egy kiábrándult forrásunk szerint "az LMP-t pillanatnyilag csak az egy irányba tartó egzisztenciális érdekek tartják össze", a párt maga irányíthatatlan. Lesújtó véleménye van a szervezetről is: többször tapasztalta, hogy a komoly civil egzisztenciával rendelkező új tagokat nem hagyják kibontakozni pozícióféltés miatt. "Mélységesen sivár a színvonal". A pártot meglátása szerint Ron Werber tüzelte fel annyira, hogy 7 százalélkot érjen el, mert elhitette, reális cél a 10-20 százalék. Azt nem tudni még, Schiffer visszatér-e a politikába - egyesek szerint alkotmánybíró akar lenni, amit ő cáfolt -, van, aki szerint a mostani húzása csak színjáték, és az ellenzék megmentőjeként térne vissza.

Azt nem tudni, hogy a tagságban mit indít el Schiffer távozása. Beszéltünk olyannal, aki szerint "tömegesen" hagyják el a pártot - bár neki az öt számít tömegesnek -, Keresztes viszont azt mondja, aki akart, már távozott korábban a Párbeszédesekkel.