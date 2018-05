Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de egy elemi hiba folytán az adatokat bárki számára elérhetővé is tette.","shortLead":"Az még csak hagyján, hogy egy amerikai cég valós időben követi nyomon az ottani felhasználók tartózkodási helyét, de...","id":"20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ead971fc-e259-4400-9a5c-fd9081dfb304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7b82c6-a6d9-4d1f-90af-15e1c0d3b564","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_locationsmart_amerikaiak_tartozkodasi_helyenek_kiszivarogtatasa","timestamp":"2018. május. 21. 13:03","title":"Egy csúnya számítógépes hiba véletlenül feltárta, hol tartózkodnak éppen az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","shortLead":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","id":"20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59826269-3ccc-4be9-91d3-e027eff35e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","timestamp":"2018. május. 23. 06:18","title":"Nemsokára Budapesten is lehet biciklivel metrózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az előző évektől eltérően 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat a Mesterek Mestere díjra, hanem az elégedett megrendelők ajánlhatják őket. A szakemberek szerénysége miatt volt szükség a változtatásra: sokan nem mertek pályázni.","shortLead":"Az előző évektől eltérően 2018-ban nem a mesteremberek nyújthatják be közvetlenül a pályázatukat a Mesterek Mestere...","id":"20180522_Tul_szerenyek_az_epitoipari_mesterek_a_megrendeloknek_kell_jelentkezni_helyettuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb240cb-7c71-47a4-b9c2-1c201a24fec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8e576b-6269-4fc6-8bb2-f578df32b848","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180522_Tul_szerenyek_az_epitoipari_mesterek_a_megrendeloknek_kell_jelentkezni_helyettuk","timestamp":"2018. május. 22. 13:33","title":"Túl szerények az építőipari mesterek, a megrendelőknek kell jelentkezni helyettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás után kezdték azt használni. Még jó, hogy Pálffy milliós jutalmat kapott érte.","shortLead":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás...","id":"20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5574bdb8-9ae1-4240-a488-8f2c4a350c26","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","timestamp":"2018. május. 22. 10:31","title":"Kékhalál a választás estéjén: Pálffy Ilonáék programozott bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Maga Orbán Viktor tett közzé egy fotót az újszülöttről, ahogy meglátogatták a kórházban. ","shortLead":"Maga Orbán Viktor tett közzé egy fotót az újszülöttről, ahogy meglátogatták a kórházban. ","id":"20180521_Itt_az_elso_foto_Orban_masodik_unokajarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69178a81-0bd3-4509-9fe1-150e4e3870dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bb622c-47d9-4297-b900-203bcef3f7ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Itt_az_elso_foto_Orban_masodik_unokajarol","timestamp":"2018. május. 21. 15:03","title":"Itt az első fotó Orbán második unokájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbb82ad-24b4-461c-bb58-5619a1a8c327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem tudják bizonyítani, akkor még helyhiány miatt sem lehet korlátozni a tudósítókat egy állami intézmény rendezvényén – így értékel Hargitai Miklós, a MÚOSZ elnöke annak kapcsán, hogy gyakorlatilag a fél magyar sajtót kitiltották Steve Bannon budapesti előadásáról.","shortLead":"Ha nem tudják bizonyítani, akkor még helyhiány miatt sem lehet korlátozni a tudósítókat egy állami intézmény...","id":"20180522_Hirunk_a_nagyvilagban_Onkenyesen_csaptak_ra_a_nemzetkozi_sajtora_az_ajtot_Budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb82ad-24b4-461c-bb58-5619a1a8c327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d9639a-8432-42e6-a68c-9943e2ab7b84","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Hirunk_a_nagyvilagban_Onkenyesen_csaptak_ra_a_nemzetkozi_sajtora_az_ajtot_Budapesten","timestamp":"2018. május. 22. 15:43","title":"Hírünk a nagyvilágban: Önkényesen csapták rá a nemzetközi sajtóra az ajtót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem neten akarják megoldani.","shortLead":"Meghosszabbított nyitva tartással várja a posta azokat, akik az utolsó órára hagyják az adóbevallás elküldését, és nem...","id":"20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9f17ab-0055-4842-a1fe-335e797ee306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Budapesten_ot_oraval_tovabb_lehet_postazni_az_adobevallast_mint_videken","timestamp":"2018. május. 22. 14:47","title":"Budapesten öt órával tovább lehet postázni az adóbevallást, mint vidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]