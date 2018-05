Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az első olyan eszköz, amely az Intel évek óta ígért, 10 nm-es gyártástechnlógiával készült processzorát kapta meg.","shortLead":"Megjelent az első olyan eszköz, amely az Intel évek óta ígért, 10 nm-es gyártástechnlógiával készült processzorát kapta...","id":"20180522_intel_cannon_lake_processzor_10nm_es_gyartastechnologia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdaac26-ccde-4a1d-86de-77539741e640","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_intel_cannon_lake_processzor_10nm_es_gyartastechnologia","timestamp":"2018. május. 22. 09:03","title":"3 éve ígérik, most megjött: itt az Intel új processzora, ami mérföldkő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83ef478-b260-44d6-8b82-4879921791d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok mellé áll Kijevvel szemben.","shortLead":"Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok...","id":"20180523_Ukrajna_oroszmagyar_osszejatszast_erez_az_oktatasi_torveny_ugyeben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a83ef478-b260-44d6-8b82-4879921791d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32850dd4-7773-4caf-bca7-5cbb3a91d5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ukrajna_oroszmagyar_osszejatszast_erez_az_oktatasi_torveny_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 16:36","title":"Kijev nem tágít: Moszkva kiszolgálásával vádolja Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","shortLead":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","id":"20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872932da-ca81-45f7-9258-41f3f1886ac6","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","timestamp":"2018. május. 21. 21:15","title":"Jót röhögtek a német vicclapnál a magyar köztévén, miután átvette az álhírüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jönnek a robotok, elveszik a munkát, a kormány és az iskolák pedig tehetetlenül nézik, mi történik.","shortLead":"Jönnek a robotok, elveszik a munkát, a kormány és az iskolák pedig tehetetlenül nézik, mi történik.","id":"20180523_A_magyar_munkahelyek_felet_veszelyeztetik_a_robotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b64ebb70-0cfb-4848-ab70-9ff497594ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b26be4-0501-4c4f-b1b7-e54339608929","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_A_magyar_munkahelyek_felet_veszelyeztetik_a_robotok","timestamp":"2018. május. 23. 13:49","title":"A magyar munkahelyek felét veszélyeztetik a robotok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","shortLead":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","id":"20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19792e66-f080-447f-9f90-f18231b287b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","timestamp":"2018. május. 21. 21:31","title":"Fotók: Teljesen kiégett a gyerekeket szállító busz az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5983f95-4c11-4424-b7dd-2a5191c9d448","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Li, aki egy internetes kereskedőcég pályakezdő alkalmazottja volt Sanghajban, húsz nap után kilépett a munkahelyéről! Keresett egy másik munkahelyet, ott három hónapig bírta. Mindenki megdöbbent hiszen csak nemrég érkezett Kína egyik elmaradott vidékéről az ország legfejlettebb városába, Sanghajba, melyről sok fiatal csak álmodik a Mennyei Birodalomban. Miért lépett ki?- érdeklődött a BBC tudósítója, aki azt a választ kapta: 996.","shortLead":"Li, aki egy internetes kereskedőcég pályakezdő alkalmazottja volt Sanghajban, húsz nap után kilépett a munkahelyéről...","id":"20180522_996_ez_az_a_szam_amit_a_fiatal_munkavallok_gyulolnek_De_mit_takar_ez_a_szam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5983f95-4c11-4424-b7dd-2a5191c9d448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1265136a-808a-409b-8894-dc577df22558","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_996_ez_az_a_szam_amit_a_fiatal_munkavallok_gyulolnek_De_mit_takar_ez_a_szam","timestamp":"2018. május. 22. 14:12","title":"996, ez az a szám, amit a fiatal munkavállalók gyűlölnek. De mit takar ez a szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be","c_author":"","category":"vilag","description":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől el, hogy sikerül-e megfékezni az újabb tömegjárványt; eközben Indiában közölték, hogy az ország déli részén lévő Kerala államban már tízen haltak meg az ott pusztító nipah-vírus okozta fertőzésben. \r

","shortLead":"Elszökött három ebolás beteg egy kongói kórházból; az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint néhány héten belül dől...","id":"20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=957469e4-6975-42f8-a0cf-6cdd6ead37be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc068ef4-8ef0-46cf-b92e-d2f479d75261","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Rossz_hirek_erkeznek_a_vegzetes_jarvanyok_frontjarol","timestamp":"2018. május. 23. 15:27","title":"Rossz hírek érkeznek a végzetes járványok frontjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többszörösen büntetett előéletű férfi előbb azt kiabálta az utcán békésen sétáló párnak, hogy a férfi pedofil. Majd jött az erővágó.","shortLead":"A többszörösen büntetett előéletű férfi előbb azt kiabálta az utcán békésen sétáló párnak, hogy a férfi pedofil. Majd...","id":"20180522_Bortonbe_megy_a_pecsi_hidegvagos_verekedo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1379708d-c69d-4edd-90c7-cdfe05da0496","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Bortonbe_megy_a_pecsi_hidegvagos_verekedo","timestamp":"2018. május. 22. 17:00","title":"Börtönbe megy a pécsi hidegvágós verekedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]