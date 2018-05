Zajlik a konferencia, amire többek között a hvg.hu újságíróját sem engedték be és a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet szervezett. A HírTV beszámolója szerint az Európa Jövője című konferencián Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója úgy vezette fel a beszélgetést, hogy a nyílt társadalom oldala azt mondja, a semlegesség, egymás megértése és a diszkriminációmentesség mindenkire terjedjen ki, ezért kell figyelembe venni a migránsok jogait is. A másik oldal állítja, a nemzeti identitás, a kultúra a nemzeti lét egy önmagában vett érték, ezért mondta Donald Trump, hogy a nemzet, amelynek nincsenek határai, az nem is nemzet. Ezért mondja a nemzeti oldal, hogy a határokat kell megvédeni. Szánthó szerint Európa lelkét is meg kell védeni, mert azt „valakik ellopták, vagy el akarják lopni.”

A beszélgetés másik résztvevője Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára, ő arról beszélt, hogy szerinte téves képek élnek az európai politikusokban a menekültekről, ráadásul ez a nézet nemcsak téves, hanem tarthatatlan is, a közép-európaiak pedig ennek a nézetnek az elszenvedői, mert „nem illik bele a migrációról kialakított véleményünk a nyugati politikusok képébe.” Szerinte le kell folytatni a migrációval kapcsolatos vitákat, hogy elősegítsük „a beteg gyógyulását”.