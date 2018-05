Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"874662c6-f217-4bbd-96d2-d8f4c26a8ecd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tettéért hat hónapot kapott.","shortLead":"Tettéért hat hónapot kapott.","id":"20180522_reszegen_vezet_ittas_sofor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=874662c6-f217-4bbd-96d2-d8f4c26a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23563f1-c591-44cc-b51e-e628a852869e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_reszegen_vezet_ittas_sofor","timestamp":"2018. május. 23. 16:31","title":"Itt egy újabb sofőr, akinél a saját kamerája vette, ahogy részegen vezet, amíg le nem bontja egy ház falát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet műveltek, italoztak, majd veszekedni kezdtek, és előkerült egy húsz centis kés.","shortLead":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet...","id":"20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076e64f-60c5-4938-afcb-869496f1824a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","timestamp":"2018. május. 23. 18:42","title":"Börtönbe megy a nő, aki hegyi birtokán ölte meg férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június 17-én a Budapest Parkban a Body Count előtt fellépő – Powerflónak készített animációs klipet.","shortLead":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június...","id":"20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258bb850-8710-477b-941b-d91949da428e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","timestamp":"2018. május. 23. 11:21","title":"Magyar rendező készített klipet az amerikai rap-metal zenekarnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár vejét találta. A gyanú szerint jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásról lehet szó, a NAV vizsgálja az ügyet. Ahogy megírtuk, az uniós pénzből tető alá hozott központban például olyan lószolárium volt, amit csak az ünnepélyes átadásra kértek kölcsön, aztán visszavitték a tulajdonosának - de azért leszámláztak egy ilyen berendezést.","shortLead":"Nyomozás indult a gyereknek, szakembereknek szánt lovasközpont miatt, ahol a hvg.hu csak Czerván György államtitkár...","id":"20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9b78700-7ab1-49db-bd62-a3acd738f8d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc470a2-eee3-46ef-8f5e-3baabf66bbea","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Loszolariumgate_nyomoznak_a_lovarda_miatt_amit_csak_az_allamtitkar_veje_hasznalt","timestamp":"2018. május. 22. 14:50","title":"Nyomoznak a lovarda miatt, ahol gyerekek helyett csak az államtitkár vejét találtuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év elején feltárt Meltdown és Spectre problémákhoz hasonló sérülékenységre bukkant hétfőn a Microsoft, az Intel és a Google szakértői csapata. Igen komoly hibáról van szó, a számítógépek teljesítményvesztését okozhatja, de lenne itt más gond is.","shortLead":"Az év elején feltárt Meltdown és Spectre problémákhoz hasonló sérülékenységre bukkant hétfőn a Microsoft, az Intel és...","id":"20180523_processzor_hiba_spectre_meltdown_teljesitmeny_romlas_speculative_store_bypass_intel_amd_arm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424b6b5-8d73-48d8-8e2f-31a4bae0bcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_processzor_hiba_spectre_meltdown_teljesitmeny_romlas_speculative_store_bypass_intel_amd_arm","timestamp":"2018. május. 23. 07:02","title":"Baj van: az ön számítógépét is lassíthatja egy most felfedezett hiba, ráadásul veszélyes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm, egészen pontosan Kathleen Kennedy kirúgta a film rendezőit, Phil Lordot és Chris Millert. Nos, az első olyan Disney-féle Csillagok háborúja-filmet, amelynek nincs lelke. Pedig nagyon bizonygatja, hogy van neki. Kritika.","shortLead":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm...","id":"20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1254b-0a18-425a-9ac1-c5453d9e85cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","timestamp":"2018. május. 22. 15:27","title":"Ez a Han Solo csak egy vállrándítást érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","shortLead":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","id":"20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb98cfd4-484e-4429-ac56-c65a072234ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","timestamp":"2018. május. 23. 12:15","title":"Alkalmi munkákból élt a ceglédberceli baleset kilenc áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]