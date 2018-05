Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","shortLead":"A cég most 30 millió forintot ad egy komlóültetvény létrehozására, amit az új agrárminiszter is méltatott. ","id":"20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a7d398-0aa2-4696-82ed-be9f2378f3b9","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Most_hirtelen_nagyon_joban_lett_a_kormany_a_Heinekennel","timestamp":"2018. május. 22. 13:51","title":"Most hirtelen nagyon jóban lett a kormány a vörös csillagos Heinekennel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges, hogy a gyerekek tudják, mi történik bennük, kérdezhessenek, és rájuk szabott, de valódi információt kaphassanak. Kiderült, milyen kérdések foglalkoztatják őket a leginkább. ","shortLead":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges...","id":"20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b036fe22-e062-45a3-b2b5-9d5d29cb5f18","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","timestamp":"2018. május. 22. 16:49","title":"Mitől lesz valaki terhes? És baj, ha kicsi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","shortLead":"A spanyol Unai Emery veszi át Arsene Wenger helyét az angol futballklub vezetőedzői posztján.","id":"20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f616b-99a5-4d41-8749-3c652c692724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64be4ba2-c164-40af-a78b-77da5df837f8","keywords":null,"link":"/sport/20180523_megvan_az_arsenal_uj_menedzsere","timestamp":"2018. május. 23. 11:28","title":"Megvan az Arsenal új menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","shortLead":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","id":"20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00056c1-b247-4304-9359-8ee124b6e0d8","keywords":null,"link":"/elet/20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","timestamp":"2018. május. 22. 15:49","title":"Elpusztult a világ első \"facebookozó\" majma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","shortLead":"A Belarusz Köztársaságba tartó utasszállító nem lépett kapcsolatba a szlovén polgári légiforgalmi hatósággal.","id":"20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19ffed81-0a2e-4939-9a02-ab3c2577a0ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484cdf47-c030-4750-ae13-ae8f6576f607","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_riasztottak_a_magyar_gripeneket","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Megint dolguk volt a magyar Gripeneknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","shortLead":"Tudósítottak ők, csak azt nem nézték meg, miről. ","id":"20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a5f1b5-fa92-4ce8-8d1b-2ca080dd47b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1975bcf9-2316-439c-8d14-71bdfeee1b2f","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Nemet_vicclap_alhirerol_tudositva_szamolt_be_a_kozteve_micsoda_allapotok_uralkodnak_nyugaton","timestamp":"2018. május. 21. 13:04","title":"Német vicclap álhíréről „tudósítva” számolt be a köztévé, micsoda állapotok uralkodnak nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen, hogy ez össze is jön nekik.","shortLead":"A Freedom from Facebook nevű mozgalom négy különböző cégre daraboltatná fel a Facebookot. És nem elképzelhetetlen...","id":"20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1edbd5cc-1a15-47b2-a174-6522eaa12527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7655ea26-76e2-4681-b6cd-1e978a161109","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_facebook_messenger_whatsapp_instagram_freedom_from_facebook_adatvedelm_mozgalom","timestamp":"2018. május. 22. 08:03","title":"Lehet, hogy hamarosan megszűnik a Facebook abban a formájában, ahogy eddig ismertük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","shortLead":"Három fotót tettek közzé a hivatalos csoportképekből. ","id":"20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d186daed-80cf-4950-8aad-d218da5d45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c5df0e-d65a-401e-9078-312ab91e8886","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Ime_a_hivatalos_fotok_Harry_es_Meghan_eskuvojerol","timestamp":"2018. május. 21. 16:19","title":"Íme a hivatalos fotók Harry és Meghan esküvőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]