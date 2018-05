Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok alakulhatnak ki, amelyek kikényszerítik a rendszer megváltoztatását.","shortLead":"Ha továbbra is gyorsan nőnek a reálbérek, de a nyugdíjakat csak az infláció szerint korrigálják, olyan aránytalanságok...","id":"20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6642ff7b-a059-4bf8-b4f3-8b3701fd9cc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Irigykedve_nezhetik_az_idosebbek_mennyi_penzt_kap_aki_most_vonul_nyugdijba","timestamp":"2018. május. 23. 14:14","title":"Irigykedve nézhetik az idősebbek, mennyi pénzt kap, aki most vonul nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a83ef478-b260-44d6-8b82-4879921791d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok mellé áll Kijevvel szemben.","shortLead":"Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok...","id":"20180523_Ukrajna_oroszmagyar_osszejatszast_erez_az_oktatasi_torveny_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a83ef478-b260-44d6-8b82-4879921791d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32850dd4-7773-4caf-bca7-5cbb3a91d5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ukrajna_oroszmagyar_osszejatszast_erez_az_oktatasi_torveny_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 16:36","title":"Kijev nem tágít: Moszkva kiszolgálásával vádolja Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János távozása után sem tesz le a kormány arról, hogy kiállítsanak valakit, aki hosszan beszél.","shortLead":"Lázár János távozása után sem tesz le a kormány arról, hogy kiállítsanak valakit, aki hosszan beszél.","id":"20180523_Mar_Gulyas_Gergellyel_de_ujra_lesz_Kormanyino","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f73284-9cb6-4860-b919-bb8e1a8e7b33","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Mar_Gulyas_Gergellyel_de_ujra_lesz_Kormanyino","timestamp":"2018. május. 23. 16:03","title":"Már Gulyás Gergellyel, de újra lesz Kormányinfó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a brit Guardian újságírója is így járt, ő azt mondta, ilyen még Oroszországban sem történt vele.","shortLead":"Korábban a brit Guardian újságírója is így járt, ő azt mondta, ilyen még Oroszországban sem történt vele.","id":"20180522_A_hvghu_ujsagirojat_sem_engedik_be_Steve_Bannon_budapesti_eloadasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2967fe06-66cc-4bd1-a536-cbca08b2f706","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_hvghu_ujsagirojat_sem_engedik_be_Steve_Bannon_budapesti_eloadasara","timestamp":"2018. május. 22. 11:54","title":"A hvg.hu újságíróját sem engedik be Steve Bannon budapesti előadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f267bd-be0b-4983-91db-5d3b2e47cc93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai popsztárt jó adottságain kívül egy speciális cipő is segítette.","shortLead":"Az amerikai popsztárt jó adottságain kívül egy speciális cipő is segítette.","id":"20180522_A_tudosok_vegre_megmagyaraztak_Michael_Jackson_hihetetlen_45_fokos_bedoleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f267bd-be0b-4983-91db-5d3b2e47cc93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2c88e4-9ec4-466c-ae75-146b0c68f198","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_A_tudosok_vegre_megmagyaraztak_Michael_Jackson_hihetetlen_45_fokos_bedoleset","timestamp":"2018. május. 22. 15:32","title":"Az orvosok végre megmagyarázták Michael Jackson hihetetlen 45 fokos bedőlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszteroida a Jupiter pályáján van, és úgy néz ki, hogy a 2,7 millió fényévről érkezett égitest az első állandó bevándorló a Naprendszerünkben. ","shortLead":"Az aszteroida a Jupiter pályáján van, és úgy néz ki, hogy a 2,7 millió fényévről érkezett égitest az első állandó...","id":"20180521_A_menetirannyal_szemben_kering_egy_aszteroida_a_Naprendszerben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f452347-96f4-4466-8b57-bb034f6ff068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc69806-da00-4977-8c64-23145aacdd24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_A_menetirannyal_szemben_kering_egy_aszteroida_a_Naprendszerben","timestamp":"2018. május. 21. 18:16","title":"A \"menetiránnyal szemben\" kering egy aszteroida a Naprendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","id":"20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d917d6-5b4a-4522-bb58-edfe908e7957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","timestamp":"2018. május. 21. 20:05","title":"A fideszesek többsége szerint sem a fociba kellene tolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]