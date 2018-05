A medvék számára vonatkozó kvóta bevezetését fogadta el a román parlament szerdán. Két éve tilos a védett állatok szabályozó célzatú vadásza is, azóta kezdtek el szaporodni az országban a medvék.

A román parlament szerdán fogadott el egy döntést, amellyel maximálnák a medvék számát. Noha a medvék védettséget élveznek délkeleti szomszédunkban, a ragadozó állatok az elmúlt években jelentősen elszaporodtak az országban, és alkalmanként emberéletet is veszélyeztetnek.

A törvénytervezetet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) terjesztette be, a képviselőház 169 támogató szavazattal, 59 ellenszavazattal és 43 tartózkodás mellett fogadta el , még Klaus Iohannis államelnöknek kell kihirdetnie ahhoz, hogy hatályba lépjen. A környezetvédelmi minisztérium évente akár többször is beavatkozási kvótát állapíthat meg az elszaporodott védett fajok esetében, és ezek alapján kilőhetik a veszélyes állatokat.

A román közvéleményt megosztja a kérdés, sokan ellenzik a medvék kilövését, mivel úgy tartják, az ember terjeszkedése és az állatok természetes élőhelyeinek zsugorodása az oka annak, hogy a medvék alkalmanként a telkepülésekre is bejönnek. Mások azonban támogatják a ragadozó állatok számának szabályozását, mivel az állatok a háztartásokban is kárt tesznek, illetve Székelyföldön a medvetámadások is gyakorivá váltak: az idén háromszor, tavaly pedig tizennyolcszor támadtak emberre.

A környezetvédelmi minisztérium 2016-ban a védett populáció szabályozó célzatú vadászatát is betiltotta, azóta indult jelentős növekedésnek a romániai medveállomány, és így a medvetámadások is gyakoribbak lettek. Korábban a tárca évente 400-450 medve kilövésére adott engedélyt.