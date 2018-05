Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","shortLead":"Mutatjuk, hogy a Ford hazánkban milyen áron dobja piacra a sokak által várt új modellt.","id":"20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58565ac1-2c93-4070-93ab-3dd9b0921bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f3d81b-92d7-4c5e-8f48-e1b22c31d6a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_uj_ford_focus_arlista_kompakt_auto_tdci_dizel_automatavalto_trend_vignale","timestamp":"2018. május. 23. 13:21","title":"Íme az új Ford Focus magyar árai, a 10 millió forintot súrolja a csúcsdízel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","shortLead":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","id":"20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5fbab5-64a8-40ca-98ed-f3d1000a41ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","timestamp":"2018. május. 21. 17:47","title":"Két éve nem volt ilyen rossz a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","shortLead":"A fogyasztói várakozások pesszimistábbá váltak, az üzleti várakozások pedig csak szerényen javultak. ","id":"20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e984e462-0b60-4499-9e97-2de32bd87ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb666d3d-bbb9-4e35-9681-c336f561997d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Romlott_majusban_a_GKI_konkunkturaindexe","timestamp":"2018. május. 22. 05:40","title":"Romlott májusban a GKI konjunktúraindexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát, ugyanakkor azt is állítja, hogy sok a csúsztatás, a hiba a vádiratban. Sérelmezi például, hogy az ártatlanságát bizonyító dokumentumok sokszor kimaradnak abból a több mint 40 ezer oldalas leiratból, ami a nyomozás ideje alatt keletkezett. A tárgyalás szerdán folytatódik.","shortLead":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát...","id":"20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8b0e15-d457-40fc-b0fd-50d12f993639","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","timestamp":"2018. május. 22. 17:45","title":"Lagzi Lajcsi: Az ügyészség embertelenül végezte a dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorcsere lesz a kormánypárt kommunikációjában, amelynek áldozatul esik Hollik István és Budai Gyula is.","shortLead":"Sorcsere lesz a kormánypárt kommunikációjában, amelynek áldozatul esik Hollik István és Budai Gyula is.","id":"20180522_Magyar_Idok_Nemeth_Szilardot_visszahuzza_a_frontrol_a_Fidesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cd8682-40e9-4492-a81e-6817d47c0039","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Magyar_Idok_Nemeth_Szilardot_visszahuzza_a_frontrol_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 22. 09:05","title":"Magyar Idők: Németh Szilárdot visszahúzza a frontról a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e167a9a-7f1a-42eb-b03c-31bfe1f1cafc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 19 ezer kiskorú eltűnését regisztrálták 2017-ben, ez a szám háromszázzal haladja meg az előző évit.","shortLead":"Több mint 19 ezer kiskorú eltűnését regisztrálták 2017-ben, ez a szám háromszázzal haladja meg az előző évit.","id":"20180522_Kisvarosnyi_gyerek_tunt_el_egy_ev_alatt_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e167a9a-7f1a-42eb-b03c-31bfe1f1cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d2020e-7dc3-401a-83f4-ec4c33ab89cf","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Kisvarosnyi_gyerek_tunt_el_egy_ev_alatt_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 22. 13:57","title":"Kisvárosnyi gyerek tűnt el egy év alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d805406-d702-4897-88d5-90328d8a37c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szakad vagy nem szakad? Ez volt a nagy kérdés Toroczkai László keddi bejelentése előtt. Az ásotthalmi polgármester azonban döntés helyett azt jelentette be: taktikázik és időt húz. A Jobbik frissen megválasztott vezetése igyekszik rövidre zárni a történetet, és a legerősebb érve Toroczkai ellen a Fidesz ármánykodása.","shortLead":"Szakad vagy nem szakad? Ez volt a nagy kérdés Toroczkai László keddi bejelentése előtt. Az ásotthalmi polgármester...","id":"20180522_Toroczkai_tutira_akart_menni_ezzel_bukta_elonyet_Sneiderrel_szemben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d805406-d702-4897-88d5-90328d8a37c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f7f4c97-459e-4074-b8fe-f0ac7e5a007d","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Toroczkai_tutira_akart_menni_ezzel_bukta_elonyet_Sneiderrel_szemben","timestamp":"2018. május. 22. 15:21","title":"Toroczkai nem mert bátrat húzni, így előnybe hozta a Jobbik vezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Somogyban és Baranyában rövid idő alatt akár 50 milliméternél több eső eshet.","shortLead":"Somogyban és Baranyában rövid idő alatt akár 50 milliméternél több eső eshet.","id":"20180523_felhoszakadas_ket_megyere_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1c9e0f-b2c8-44cd-858f-21f42511bfeb","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_felhoszakadas_ket_megyere_narancs_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2018. május. 23. 07:27","title":"Felhőszakadás: két megyére narancs figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]