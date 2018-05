Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újautó-eladások tekintetében egyre kisebb a különbség a részben vagy teljesen elektromos autók és dízelmotoros társaik között. Újautó-eladások tekintetében egyre kisebb a különbség a részben vagy teljesen elektromos autók és dízelmotoros társaik között. ","shortLead":"A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. A francia szövetségi kapitány szerint nem csapata a vb esélyese. A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű eseményre húsz újságírót hívtak a világ minden pontjáról, akiket a szállodában sült teknőssel és cápauszonylevessel is vendégül láttak. A nagyívű...","id":"20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe41ed-3a95-4548-a3ec-3c3d59331734","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","timestamp":"2018. május. 22. 18:47","title":"Sült teknős és atomteszthelyszín - nemzetközi újságírókat vittek körbe Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4d6b0-6ca2-4682-80c4-a5d676fb150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint a rétestészta, úgy húzódik az Apple és a Samsung vitája, amelynek a tétje komoly: egymilliárd dollár.","shortLead":"Mint a rétestészta, úgy húzódik az Apple és a Samsung vitája, amelynek a tétje komoly: egymilliárd dollár.","id":"20180522_apple_samsung_per_egymilliard_dollar_szabadalmi_vita","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75d4d6b0-6ca2-4682-80c4-a5d676fb150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a5787-a1b2-461a-9ec3-a326cc31ecdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_apple_samsung_per_egymilliard_dollar_szabadalmi_vita","timestamp":"2018. május. 22. 15:03","title":"Húzódik a per: tényleg fizessen 1 000 000 000 dollárt a Samsung az Apple-nek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero jegyet vett az általa rendezett sikerdarabra.

","shortLead":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero...","id":"20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef241adc-b0d6-4424-8140-2d49975c56f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","timestamp":"2018. május. 22. 10:37","title":"Szimpátiatüntetés volt Kero mellett az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]