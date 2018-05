Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","shortLead":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","id":"20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29cfca-a591-4bac-bde5-d1a8b6c64f00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","timestamp":"2018. május. 21. 20:03","title":"Vicces videóval szúrt oda a Samsung az Apple-nek – de nem túl késő ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e2d59c-f153-48f5-9e5f-f9363a556ff5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"72 évesen meghalt Ku Bon Mu, a dél-koreai LG Group elnöke, aki 23 éven át vezette a céget. ","shortLead":"72 évesen meghalt Ku Bon Mu, a dél-koreai LG Group elnöke, aki 23 éven át vezette a céget. ","id":"20180521_meghalt_ku_bon_mu_lg_elnok_lg_group","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e2d59c-f153-48f5-9e5f-f9363a556ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479ca286-1f42-4b0c-aec8-dfb06d64aaf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_meghalt_ku_bon_mu_lg_elnok_lg_group","timestamp":"2018. május. 21. 11:03","title":"Meghalt az ember, aki 23 év alatt sikerre vitte az LG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","shortLead":"A legolcsóbb is 14 millió forint körül van egy ilyen E-osztályú Mercedesből, amelyet az utcán fotóztak le. ","id":"20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db83f435-972a-4336-b17c-2669952a6a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6600260c-0334-4fe8-8d0e-572f0d0888d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Mercedes_Eosztaly_magyar_rendorseg","timestamp":"2018. május. 22. 16:22","title":"Feltűnt egy igazán elitkategóriás magyar rendőrautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5b5619-4b0f-4134-b246-7f6c29366b33","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Attól a perctől kezdve, hogy két ember családot alapít, szinte kötelező változáson megy át. Mind a krízisnek, mind a harmonikus együttélésnek vannak általános jellemzői, de ezek másképp jelennek meg a nők és a férfiak szempontjából. ","shortLead":"Attól a perctől kezdve, hogy két ember családot alapít, szinte kötelező változáson megy át. Mind a krízisnek, mind...","id":"20180522_Ujjaszuleto_szerepeink_nok_es_ferfiak_csaladalapitas_elott_es_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f5b5619-4b0f-4134-b246-7f6c29366b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece6a15e-d622-45b0-8155-b11e905a7332","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180522_Ujjaszuleto_szerepeink_nok_es_ferfiak_csaladalapitas_elott_es_utan","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Nők és férfiak családalapítás előtt és után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero jegyet vett az általa rendezett sikerdarabra.

","shortLead":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero...","id":"20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef241adc-b0d6-4424-8140-2d49975c56f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","timestamp":"2018. május. 22. 10:37","title":"Szimpátiatüntetés volt Kero mellett az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47cb7d76-8d18-47f5-8c83-7bace01c1d4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180523_A_hercegi_eskuvon_csellozott_de_a_Csardas_is_eleg_jol_megy_neki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47cb7d76-8d18-47f5-8c83-7bace01c1d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a7d5b5-0003-4a49-8626-62de2c43d11b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_A_hercegi_eskuvon_csellozott_de_a_Csardas_is_eleg_jol_megy_neki","timestamp":"2018. május. 23. 09:20","title":"A hercegi esküvőn csellózott, de a Csárdás is elég jól megy neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás után kezdték azt használni. Még jó, hogy Pálffy milliós jutalmat kapott érte.","shortLead":"A választás napjának reggelén már nyilvánvaló vált, hogy a tartalékrendszer jobban működik, mégis csak az összeomlás...","id":"20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f36bc96-1bb0-4795-8bb1-e46b2497d0cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5574bdb8-9ae1-4240-a488-8f2c4a350c26","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Kekhalal_a_valasztas_estejen_Palffy_Ilonaek_programozott_bukasa","timestamp":"2018. május. 22. 10:31","title":"Kékhalál a választás estéjén: Pálffy Ilonáék programozott bukása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]