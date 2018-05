Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","shortLead":"A buszból mindenki időben kimenekült, de a járműből alig maradt valami. ","id":"20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b507f4c3-dc5f-4185-b8e4-7add6860c2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19792e66-f080-447f-9f90-f18231b287b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Fotok_Teljesen_kiegett_a_gyerekeket_szallito_busz_az_M0son","timestamp":"2018. május. 21. 21:31","title":"Fotók: Teljesen kiégett a gyerekeket szállító busz az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","shortLead":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","id":"20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d45be-c710-43ef-bc01-f1dce3540ad7","keywords":null,"link":"/sport/20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","timestamp":"2018. május. 23. 06:15","title":"A kudarcok ellenére Vranjes marad a Veszprém edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta a Xiaomi megjelenése hozhatja a legnagyobb részvénykibocsátást, a kezdettől fogva ott dolgozó alkalmazottaknak ez kétszázszoros pénzt hozhat.\r

","shortLead":"Az Alibaba 2014-es tőzsdére lépése óta a Xiaomi megjelenése hozhatja a legnagyobb részvénykibocsátást, a kezdettől...","id":"20180522_Tozsdere_lephet_a_kinai_okostelefonokat_gyarto_Xiaomi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e294762d-ca93-42d9-a815-4702f8bac54f","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Tozsdere_lephet_a_kinai_okostelefonokat_gyarto_Xiaomi","timestamp":"2018. május. 22. 19:58","title":"Most lesz az, hogy iszonyatosan meggazdagodnak a kínai telefongyár alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","shortLead":"A Noktara szép kis összeállítást közölt a magyar köztévé fiaskójáról. ","id":"20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc382990-e9cc-4293-9cbf-c999efce9dca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872932da-ca81-45f7-9258-41f3f1886ac6","keywords":null,"link":"/kultura/20180521_Jot_rohogtek_a_nemet_vicclapnal_a_magyar_kozteven_miutan_atvettek_az_alhiruket","timestamp":"2018. május. 21. 21:15","title":"Jót röhögtek a német vicclapnál a magyar köztévén, miután átvette az álhírüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatók radarok topográfiai adatai és műholdakról érkező információk segítségével fedezték fel a tavakat.","shortLead":"A kutatók radarok topográfiai adatai és műholdakról érkező információk segítségével fedezték fel a tavakat.","id":"20180522_tavakat_talaltak_a_csehek_az_antarktisz_jege_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b291367-b3b0-4173-8ead-f3455d1f9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"211edc7d-2e70-4489-8dcf-5082834c2fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_tavakat_talaltak_a_csehek_az_antarktisz_jege_alatt","timestamp":"2018. május. 22. 18:42","title":"Még csak ott se jártak, mégis tavakat találtak a csehek az Antarktisz jege alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78420d-5c04-48fe-8c04-e7336d1bd10d","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"A magyar belpolitika langyos állóvíz ahhoz képest, amit az exjugoszláv államok és szomszédaik produkáltak a kilencvenes évek óta. A Balkán történetében mindenre volt már példa, amit Magyarországon politikai újdonságnak élünk meg.","shortLead":"A magyar belpolitika langyos állóvíz ahhoz képest, amit az exjugoszláv államok és szomszédaik produkáltak a kilencvenes...","id":"20180521_Az_ellenzeki_bojkott_sikerei_es_kudarcai__Montenegroban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd78420d-5c04-48fe-8c04-e7336d1bd10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73565b7-d869-4bfd-af16-cc73a5c7d651","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Az_ellenzeki_bojkott_sikerei_es_kudarcai__Montenegroban","timestamp":"2018. május. 21. 12:30","title":"Volt, ahol az ellenzék megpróbálta a parlamenti bojkottot, de az csúnyán besült ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát – mondta a 2rule márkanevet levédető cég vezetője.","shortLead":"Magyar munkahelyeket kell teremteni, ebben látta meg Mészáros Lőrinc a fantáziát – mondta a 2rule márkanevet levédető...","id":"20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae503f5-9ebc-43c0-b0cb-cb7dc4b6592c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2759f2c8-c1b6-497b-a37f-d2db594d3f1a","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Meszarost_mindenki_csak_bantja_a_2rule_miatt_de_most_megvedtek","timestamp":"2018. május. 22. 10:45","title":"Mészárost mindenki csak bántja a 2rule miatt, de most megvédték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","shortLead":"A Samsung majdnem fél évet várt rá, hogy elsüssön egy poént az Apple kárára, most azoban megtették. Jöhet a visszavágó?","id":"20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16c0868a-2587-417d-87be-bc778f60d8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea29cfca-a591-4bac-bde5-d1a8b6c64f00","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_samsung_galaxy_s9_reklam_apple_iphone_lassitasa_iphone_6","timestamp":"2018. május. 21. 20:03","title":"Vicces videóval szúrt oda a Samsung az Apple-nek – de nem túl késő ez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]