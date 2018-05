Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak függeni a világ népei.","shortLead":"Az izraeli sztártörténész azzal érvel új könyvében, hogy a globális kihívások korában egyre inkább egymástól fognak...","id":"20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b192a12-bb2b-47b7-baba-b05ea067ec8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d00cd66-fdcf-495d-8f58-695e3b0895cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Orban_kedvenc_szerzoje_Orban_eszmejenek_bukasat_josolja","timestamp":"2018. május. 23. 14:48","title":"Orbán kedvenc szerzője Orbán eszméjének bukását jósolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","shortLead":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","id":"20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d45be-c710-43ef-bc01-f1dce3540ad7","keywords":null,"link":"/sport/20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","timestamp":"2018. május. 23. 06:15","title":"A kudarcok ellenére Vranjes marad a Veszprém edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nemrég teljesen otthagyta a pártot az egykori alapító, a különállást szorgalmazó Schiffer András. A leendő új társelnököt összefogás-ellenesnek tartják, de Keresztes Lóránt László távolságtartása csak a baloldalra vonatkozik. Mit veszített az LMP Schiffer távozásával és merre mozdulhat a párt? ","shortLead":"Nemrég teljesen otthagyta a pártot az egykori alapító, a különállást szorgalmazó Schiffer András. A leendő új...","id":"20180522_lmp_Jobbik_Schiffer_szel_keresztes_hadhazy_sallai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dd97687-b774-4143-a9ea-b83da93c3a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6f247-9422-4a48-ba51-acf14a4ff910","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_lmp_Jobbik_Schiffer_szel_keresztes_hadhazy_sallai","timestamp":"2018. május. 22. 17:26","title":"Kiszámítható tisztújítás és kiszámíthatatlan jövő előtt az LMP Schiffer távozása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyengülő forint miatt sokan szívhatják a fogukat, főleg az autósok és a nyugatra vagy Horvátországba készülők járnak rosszul, az MNB-nél viszont még nem aggódnak. Összegyűjtöttük, kik lehetnek a változás vesztesei és nyertesei.","shortLead":"A gyengülő forint miatt sokan szívhatják a fogukat, főleg az autósok és a nyugatra vagy Horvátországba készülők járnak...","id":"20180523_forintarfolyam_mnb_deviza_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6ab0c1f-69de-42d2-8e30-56704175eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a426405-31fa-45d3-99eb-4170cdbb6277","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_forintarfolyam_mnb_deviza_forint","timestamp":"2018. május. 23. 06:30","title":"Ezért nem zavarja Matolcsyt és a kormányt, hogy gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Balázs szerint az európai politikusok tarthatatlan álláspontot képviselnek, mi közép-európaiak pedig ezek elszenvedői vagyunk.","shortLead":"Orbán Balázs szerint az európai politikusok tarthatatlan álláspontot képviselnek, mi közép-európaiak pedig ezek...","id":"20180523_A_Miniszterelnokseg_allamtitkara_orvoshoz_kuldene_az_europai_politikusokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23385718-05a6-47be-bef2-8980b37492ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a7921d-8270-4dd7-bab7-56ab469a0dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Miniszterelnokseg_allamtitkara_orvoshoz_kuldene_az_europai_politikusokat","timestamp":"2018. május. 23. 16:49","title":"A Miniszterelnökség államtitkára orvoshoz küldené az európai politikusokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4","c_author":"Techet Péter","category":"vilag","description":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval néz farkasszemet. Az olasz nép valóban dühös és változást akar, és most tényleg egy olyan koalíció alakul, amely a leginkább kifejezi a választói akaratot. A kormányról csak annyit tudni, hogy egy teljesen ismeretlen, homályos múltú figura vezetheti majd. És még ez sem biztos. ","shortLead":"Olaszország ma is északból és délből áll – de a két rész már nem egymással, hanem a régi római elittel és az unióval...","id":"20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84771a45-2e46-49c7-99aa-9536162a4ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cb87f6-fb3f-4b1d-a0e5-0ca5a8f3b844","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_olasz_puding_kormanykoalicio_roma_t_csillageszaki_liga_techet","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Az olasz puding próbája, avagy mit hozhat a bázisdemokrácia és az autoritarizmus keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben – értesült a Variety.com.","shortLead":"A brit színész alakítja a Notre Dame-i toronyőrt a Victor Hugo regényéből a Netflix számára készülő új filmben –...","id":"20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3590037-c488-4e13-bab9-7c2f775c32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c40f26-8705-45f2-935b-d3de401a8c47","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_idris_elba_eljatssza_quasimodot","timestamp":"2018. május. 24. 12:13","title":"Idris Elba eljátssza Quasimodót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","shortLead":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","id":"20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ed169-0a39-43d5-9b56-491585eb3a60","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","timestamp":"2018. május. 23. 14:02","title":"Vizsgálják a Loch Ness vízében élő ismeretlen lények DNS-ét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]