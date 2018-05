Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Kilauea vulkán aktivitása nem csökken, a kitörés miatt egyre nagyobb területeket kell lezárni.","shortLead":"A Kilauea vulkán aktivitása nem csökken, a kitörés miatt egyre nagyobb területeket kell lezárni.","id":"20180522_Mar_lakott_teruleteket_fenyeget_a_hawaii_vulkankitores","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e49b5be-41d6-4330-82cc-3b75e9b36c1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Mar_lakott_teruleteket_fenyeget_a_hawaii_vulkankitores","timestamp":"2018. május. 22. 20:38","title":"Már lakott területeket fenyeget a hawaii vulkánkitörés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása, hogy a magyar miniszterelnök megmutassa, önjáró típus, azt hív meg Magyarországra, akit csak akar.","shortLead":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása...","id":"20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c21a1a-5d69-4ea6-8f49-04d005394517","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","timestamp":"2018. május. 23. 16:55","title":"Orbán ünnepelheti magát Bannon meghívásával, de ennyivel be is kell érnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8048f672-0b53-4d4a-a1c1-237acb40dbd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszédet a frakciómegszűnéstől megmentő korábbi fideszes, most független országgyűlési képviselő szerint az ellenzéki pártok évtizedekre berendezkedtek az ellenzéki szerepre és csak egymás között versenyeznek, ki lesz az erősebb.","shortLead":"A Párbeszédet a frakciómegszűnéstől megmentő korábbi fideszes, most független országgyűlési képviselő szerint...","id":"20180524_Mellar_Az_ellenzek_jobban_utalja_egymast_mint_a_kormanyt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8048f672-0b53-4d4a-a1c1-237acb40dbd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e08397-8d07-439a-8742-ab536c90e2b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Mellar_Az_ellenzek_jobban_utalja_egymast_mint_a_kormanyt","timestamp":"2018. május. 24. 10:05","title":"Mellár: Az ellenzék jobban utálja egymást, mint a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fotó- és videóbizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó BUK légvédelmi üteg lőtte le 2014-ben Kelet-Ukrajna fölött a Malaysian Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállítóját – állítják az incidenst kivizsgáló holland szakértők. A gépen ülő 298 ember közül senki sem élte túl a támadást.","shortLead":"Fotó- és videóbizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó BUK légvédelmi üteg lőtte le 2014-ben...","id":"20180524_Bizonyithatoan_orosz_legvedelmi_rendszerrel_lottek_le_Ukrajnaban_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec5d6c-46cb-4c50-9450-3dba022c333c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Bizonyithatoan_orosz_legvedelmi_rendszerrel_lottek_le_Ukrajnaban_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 24. 12:16","title":"Bizonyíthatóan orosz légvédelmi rendszerrel lőtték le Ukrajnában a maláj utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b53ef884-a576-495b-a84e-ea6dbd064232","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most először róttak ki börtönbüntetést a szigetországban a kényszerházasságokat tiltó törvény alapján.","shortLead":"Most először róttak ki börtönbüntetést a szigetországban a kényszerházasságokat tiltó törvény alapján.","id":"20180523_Bortonbe_kuldenek_egy_angol_not_mert_hazassagra_kenyszeritette_a_lanyat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b53ef884-a576-495b-a84e-ea6dbd064232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bd2a90-b0a0-4640-ac59-9668b84214b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Bortonbe_kuldenek_egy_angol_not_mert_hazassagra_kenyszeritette_a_lanyat","timestamp":"2018. május. 23. 16:42","title":"Börtönbe küldenek egy angol nőt, mert házasságra kényszerítette a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","shortLead":"Több mint 12 százalékkal nőttek az átlagkeresetek egy év alatt.","id":"20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1aff-8251-48dd-bc31-53afbba280ea","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_331_ezres_atlagfizetest_mert_a_KSH","timestamp":"2018. május. 23. 09:41","title":"331 ezres átlagfizetést mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az év elején feltárt Meltdown és Spectre problémákhoz hasonló sérülékenységre bukkant hétfőn a Microsoft, az Intel és a Google szakértői csapata. Igen komoly hibáról van szó, a számítógépek teljesítményvesztését okozhatja, de lenne itt más gond is.","shortLead":"Az év elején feltárt Meltdown és Spectre problémákhoz hasonló sérülékenységre bukkant hétfőn a Microsoft, az Intel és...","id":"20180523_processzor_hiba_spectre_meltdown_teljesitmeny_romlas_speculative_store_bypass_intel_amd_arm","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9622a-fcba-42e1-b8b1-4d52535796ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424b6b5-8d73-48d8-8e2f-31a4bae0bcac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_processzor_hiba_spectre_meltdown_teljesitmeny_romlas_speculative_store_bypass_intel_amd_arm","timestamp":"2018. május. 23. 07:02","title":"Baj van: az ön számítógépét is lassíthatja egy most felfedezett hiba, ráadásul veszélyes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem, nem a zenélésből.","shortLead":"Nem, nem a zenélésből.","id":"20180523_Tippeljen_mibol_el_egy_magyar_zenesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6049a1e-02bb-4e15-ade1-98a1e47333d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Tippeljen_mibol_el_egy_magyar_zenesz","timestamp":"2018. május. 23. 09:09","title":"Tippeljen, miből él egy magyar zenész?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]