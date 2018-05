Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","shortLead":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","id":"20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a44f7e-640e-4b91-8e92-ea342efdf857","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","timestamp":"2018. május. 23. 10:23","title":"A Balaton tiszta, a strand koszos? „Az üzemeltetők tisztában vannak strandjuk állapotával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c83a8e-56d6-4d93-9c28-4e5caa51d082","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismert cégek is szerepelnek rajta.","shortLead":"Ismert cégek is szerepelnek rajta.","id":"20180523_Kivancsi_ra_sarose_a_munkaadoja_Itt_a_NAV_feketelistaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c83a8e-56d6-4d93-9c28-4e5caa51d082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff214df-5c82-4d3c-b900-76d96c880224","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Kivancsi_ra_sarose_a_munkaadoja_Itt_a_NAV_feketelistaja","timestamp":"2018. május. 23. 14:49","title":"Kíváncsi rá, sáros-e a munkaadója? Itt a NAV feketelistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","shortLead":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","id":"20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a30b93-1c96-4c8e-8f53-19e612ac966a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","timestamp":"2018. május. 24. 10:21","title":"Előbb le kell lőniük – mondta a Ferrari-vezér divatterepjáró ügyben, ma már mást gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök teljesen biztos abban, hogy július 20-ig lezavarják az alkotmánymódosítást.","shortLead":"A miniszterelnök teljesen biztos abban, hogy július 20-ig lezavarják az alkotmánymódosítást.","id":"20180524_nyugdijasklub_orban_viktor_bejelentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41c374d-96ad-4737-bc78-d380415c3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e22f3a-e8f2-4bc8-bd79-c48c2ee945df","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_nyugdijasklub_orban_viktor_bejelentes","timestamp":"2018. május. 24. 10:52","title":"Nyugdíjasklubban jelentette be Orbán, hogy hamarosan elfogadják a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43719b-9c10-4422-8927-238e6462333e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MDF volt vezető politikusa szerint az MSZP–Párbeszéd és a Liberálisok politikusaira nem lehet bízni az ország vezetését.","shortLead":"A volt MDF volt vezető politikusa szerint az MSZP–Párbeszéd és a Liberálisok politikusaira nem lehet bízni az ország...","id":"20180524_Herenyi_Marha_jol_tettek_a_magyarok_hogy_a_Fideszre_szavaztak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c43719b-9c10-4422-8927-238e6462333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddc4f9c-5505-4253-996c-91454ca5faaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Herenyi_Marha_jol_tettek_a_magyarok_hogy_a_Fideszre_szavaztak","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Herényi: Marha jól tették a magyarok, hogy a Fideszre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","shortLead":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","id":"20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f2641a-5778-470b-af3f-5a60d3563d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","timestamp":"2018. május. 23. 18:46","title":"Szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztettek 14 chilei katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű eseményre húsz újságírót hívtak a világ minden pontjáról, akiket a szállodában sült teknőssel és cápauszonylevessel is vendégül láttak.","shortLead":"A hét második felében tervezi Észak-Korea, hogy megsemmisíti a világ utolsó nukleáris teszthelyszínét. A nagyívű...","id":"20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec6386-5f17-49fb-abdd-aee6e0f54479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3afe41ed-3a95-4548-a3ec-3c3d59331734","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Sult_teknos_es_nuklearis_kiserleti_helyszin__nemzetkozi_ujsagirokat_vittek_korbe_EszakKoreaban","timestamp":"2018. május. 22. 18:47","title":"Sült teknős és atomteszthelyszín - nemzetközi újságírókat vittek körbe Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]