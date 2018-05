Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és Európa-bajnok középpályás.","shortLead":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és...","id":"20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6eb09-82f8-474a-b068-238caa99022c","keywords":null,"link":"/sport/20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","timestamp":"2018. május. 24. 05:25","title":"Megvan Iniesta új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak, hogy a hőhullámok, szárazságok és áradások több tízmilliárd dollárnyi kárt okozzanak ebben a században – mutatták ki amerikai kutatók, felbecsülve a párizsi klímaegyezmény gazdasági hatásait.","shortLead":"A globális felmelegedés szigorú korlátozása élénkítené a világgazdaságot azáltal, hogy elejét venné annak...","id":"20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dff3576-4158-42b9-9d18-962afe678944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc8bdc8-05e1-491e-aaa0-556639381006","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_korlatozasa_gazdasag_elenkites","timestamp":"2018. május. 24. 06:03","title":"Egyetlen szigorú lépés felpörgetné a gazdaságot, csak vagy félünk, vagy gyengék vagyunk megtenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja a bizottság.","shortLead":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja...","id":"20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6d49a-ffd9-4f6b-888e-f12077ef91e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","timestamp":"2018. május. 23. 16:07","title":"Durva értékelés Brüsszelből: a gazdaságpolitika miatt javasol eljárást a bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy helyek, egész sorok maradtak üresen a Twitterre felkerült fotók tanúsága szerint.","shortLead":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy...","id":"20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b589850-b2c0-4d59-ae77-77ea2504260d","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","timestamp":"2018. május. 23. 19:10","title":"Így zárták ki a nyilvánosságot Schmidt Máriáék konferenciájáról: az utolsó pillanatban kikapcsolták az élő közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0551c0e4-0fef-4df5-bdcd-ed525fc8760c","c_author":"Szabó Márta","category":"hetilap","description":"Tíz év szigor után idén nyáron véget érhet Görögországban a nemzetközi mentőakció-sorozat, azt azonban még nem tudni, mi lesz a nem csökkenő államadóssággal. ","shortLead":"Tíz év szigor után idén nyáron véget érhet Görögországban a nemzetközi mentőakció-sorozat, azt azonban még nem tudni...","id":"201821__gorog_mentoprogramveg__javulo_mutatok__menekultkerdes__irany_akijarat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0551c0e4-0fef-4df5-bdcd-ed525fc8760c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cd1c5f-5419-4b6f-9cfb-9093faa3fb79","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.21/201821__gorog_mentoprogramveg__javulo_mutatok__menekultkerdes__irany_akijarat","timestamp":"2018. május. 23. 00:00","title":"Irány a kijárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter egy nem túl előkelő budai vendéglátóhelyen, a Fióka étteremben találkozott Vizi Attila Gergellyel, a miniszterelnök vejének, Tiborcz István üzlettársával.","shortLead":"A volt miniszter egy nem túl előkelő budai vendéglátóhelyen, a Fióka étteremben találkozott Vizi Attila Gergellyel...","id":"20180524_Tiborcz_Istvan_uzlettarsaval_targyalt_Lazar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f44936d-5875-4a74-ba41-ef15eda224b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba8f0ff-e9ea-4bef-b2a8-6291b15908fa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Tiborcz_Istvan_uzlettarsaval_targyalt_Lazar","timestamp":"2018. május. 24. 17:01","title":"Tiborcz István üzlettársával tárgyalt Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával jelentette be, hogy 150 ezer forintra bünteti az Újpestet.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága a szerda esti Puskás Akadémia-Újpest kupadöntő előtt egy órával...","id":"20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=561e3498-54ad-4ef7-a590-82439075fd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce02f24-b744-4076-b92e-5b72d4ddecdb","keywords":null,"link":"/sport/20180523_Akupadontoelottegyoravalbuntettekmegazujpestet","timestamp":"2018. május. 23. 20:18","title":"A kupadöntő előtt egy órával büntették meg az Újpestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]