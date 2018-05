Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy görög televíziónak adott nyilatkozatában Antonios Pagourtzis azt mondta, arra gyanakszik, a lövöldözés előtt fiát zaklatták társai. „Tényleg ő húzta meg a ravaszt, de ő akkor sem ilyen ember” -mondta az apa.

","shortLead":"Egy görög televíziónak adott nyilatkozatában Antonios Pagourtzis azt mondta, arra gyanakszik, a lövöldözés előtt fiát...","id":"20180523_Megszolalt_a_Santa_Fei_lovoldozo_apja_szerinte_fia_is_aldozat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b9b3db-3610-4c38-9df2-6289729e6fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cba597e-ce45-4ce2-a307-a6f3fc386a11","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Megszolalt_a_Santa_Fei_lovoldozo_apja_szerinte_fia_is_aldozat","timestamp":"2018. május. 23. 09:55","title":"Megszólalt a Santa Fe-i lövöldöző apja, szerinte fia is áldozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig imádják egymást a volt amerikai elnökkel. ","shortLead":"Még mindig imádják egymást a volt amerikai elnökkel. ","id":"20180523_Kulonleges_eskuvoi_fotot_posztolt_Michelle_Obama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7219a7d8-3f8a-4ade-b07d-b29e34f6455c","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Kulonleges_eskuvoi_fotot_posztolt_Michelle_Obama","timestamp":"2018. május. 23. 15:03","title":"Különleges esküvői fotót posztolt Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","shortLead":"Nem lesz több hosszabbítás, nem keresik tovább a 4 évvel ezelőtt eltűnt gépet. ","id":"20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ec9d006-f0c7-437d-9456-c483c2e0dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a57f9d9-bda3-44b4-9b69-fac0a95f6a41","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vegleg_leallitjak_az_eltunt_malaj_gep_utani_kutatast","timestamp":"2018. május. 23. 21:42","title":"Végleg leállítják az eltűnt maláj gép utáni kutatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","shortLead":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","id":"20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b282b4-53b9-4ea6-a364-f7120ec8f433","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","timestamp":"2018. május. 22. 18:18","title":"Milliárdokkal tartoznak a kórházak, és megállíthatatlanul nő az adósságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként jegyzett Battlefield-játék. A nagysikerű FPS több téren is megújul, egyvalami azonban nem változik: ismét szanaszét robban minden. ","shortLead":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként...","id":"20180524_battlefield_5_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05d5632-2bf1-4cee-a523-51d28b8a5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_battlefield_5_trailer","timestamp":"2018. május. 24. 10:03","title":"Egy háború sem volt még olyan kegyetlen, mint ez – itt az új Battlefield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült ki abból az országos közvélemény-kutatásból, amelyben mintegy tucatnyi, a cseh, a közép-európai, illetve a világpolitikában fontos szerepet játszó személyiségről kérdeztek cseh állampolgárokat.","shortLead":"Leginkább Milos Zeman cseh államfőben bíznak a csehek, de Orbán Viktor magyar kormányfő is az élmezőnyben van - derült...","id":"20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1b23255-3599-4da0-8349-a8b59f37ebd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db3cc6f-6146-4c57-bc53-d1a70a0c2a11","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ha_a_csehek_importalnak_a_vezetojuket_Orbannak_csak_egy_ellenfele_lenne","timestamp":"2018. május. 22. 17:19","title":"Ha a csehek importálnák a vezetőjüket, Orbánnak csak egy ellenfele lenne!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Félve kérdezzük: szabad-e ennyire örülni annak, amitől a Főnök ugyanennyire szomorú? ","shortLead":"Félve kérdezzük: szabad-e ennyire örülni annak, amitől a Főnök ugyanennyire szomorú? ","id":"20180524_wint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=664a29c9-ee1e-4221-814b-b19c2d932bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7e4fe0-918b-4940-a530-a938969e8c0e","keywords":null,"link":"/sport/20180524_wint","timestamp":"2018. május. 24. 09:36","title":"Íme, egy örömtől kicsattanó polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43719b-9c10-4422-8927-238e6462333e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt MDF volt vezető politikusa szerint az MSZP–Párbeszéd és a Liberálisok politikusaira nem lehet bízni az ország vezetését.","shortLead":"A volt MDF volt vezető politikusa szerint az MSZP–Párbeszéd és a Liberálisok politikusaira nem lehet bízni az ország...","id":"20180524_Herenyi_Marha_jol_tettek_a_magyarok_hogy_a_Fideszre_szavaztak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c43719b-9c10-4422-8927-238e6462333e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ddc4f9c-5505-4253-996c-91454ca5faaa","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Herenyi_Marha_jol_tettek_a_magyarok_hogy_a_Fideszre_szavaztak","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Herényi: Marha jól tették a magyarok, hogy a Fideszre szavaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]