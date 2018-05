Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel harminc év kihagyás után. ","shortLead":"Közel harminc év kihagyás után. ","id":"20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a282b36-3e7d-4c59-8af8-bee4cd4eddf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7917ea34-8e4a-4d01-a03c-1c5affbcd461","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Tevesorozat_foszereplojekent_ter_vissza_Richard_Gere","timestamp":"2018. május. 23. 16:26","title":"Tévésorozat főszereplőjeként tér vissza Richard Gere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","shortLead":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","id":"20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a44f7e-640e-4b91-8e92-ea342efdf857","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","timestamp":"2018. május. 23. 10:23","title":"A Balaton tiszta, a strand koszos? „Az üzemeltetők tisztában vannak strandjuk állapotával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öt kilométeres a dugó.","shortLead":"Öt kilométeres a dugó.","id":"20180522_Harom_kamion_utkozott_az_M1esen_Gyornel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849d2256-5983-459f-9f45-1edbbd3cf0b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Harom_kamion_utkozott_az_M1esen_Gyornel","timestamp":"2018. május. 22. 13:23","title":"Három kamion ütközött az M1-esen Győrnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).","shortLead":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit...","id":"20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04397-39fc-41db-8353-17fcb2d85981","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","timestamp":"2018. május. 22. 17:42","title":"Fenyő-gyilkosság: Ihász egy tollvonással kizárná ügyéből az ügyészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","shortLead":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","id":"20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5962-cf4d-4d92-93db-96abc3e771cc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Schmidt Mária benevezett a trollbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c12f97-f94e-4669-a19f-5e96891335d6","c_author":"","category":"itthon","description":"Az edzők hidegvérének és a gyerekek fegyelmezettségének köszönhetően mindenki szerencsésen kimenekült a lángoló járműből - derül ki az RTL híradójából.","shortLead":"Az edzők hidegvérének és a gyerekek fegyelmezettségének köszönhetően mindenki szerencsésen kimenekült a lángoló...","id":"20180523_Az_edzok_menekitettek_ki_a_gyerekeket_az_autopalyan_kigyulladt_buszbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c12f97-f94e-4669-a19f-5e96891335d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32884a2e-37de-436b-9155-9fe557198ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Az_edzok_menekitettek_ki_a_gyerekeket_az_autopalyan_kigyulladt_buszbol","timestamp":"2018. május. 23. 21:19","title":"Az edzők menekítették ki a gyerekeket az autópályán kigyulladt buszból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros megrendelésére készített tanulmányra hivatkozva. Szerintük Budapest legnagyobb közparkja helyett csupán a múzeumépületek közti részt kitöltő, felszabdalt zöldterületrészek maradnak majd. A Városligetet egy törvénymódosítással 2013-ban tették beépíthetővé.","shortLead":"Nem beszélhetünk többé a Városligetről mint egybefüggő közparkról, írják a Facebookon a Ligetvédők egy a főváros...","id":"20180523_A_Ligetvedok_szerint_a_Varosliget_megszunik_ebben_a_formajaban_letezni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cf70b58-ecce-496e-a2a9-ccff1d1605b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d583c-8a32-4a57-bcae-149c22c71372","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_A_Ligetvedok_szerint_a_Varosliget_megszunik_ebben_a_formajaban_letezni","timestamp":"2018. május. 23. 17:44","title":"Ligetvédők: Tanulmány is igazolja, hogy a Városliget ebben a formájában megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88c264a3-d3ed-4598-aea1-da6ee50caa56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új szintre emelték a sertéstenyésztést.","shortLead":"Új szintre emelték a sertéstenyésztést.","id":"20180522_Malacoknak_epitettek_lakotelepet_Kinaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88c264a3-d3ed-4598-aea1-da6ee50caa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6093c13-cc08-4bfe-aa19-c173ca8a863e","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Malacoknak_epitettek_lakotelepet_Kinaban","timestamp":"2018. május. 22. 13:10","title":"Malacoknak építettek lakótelepet Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]