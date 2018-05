Kásler Miklós Várfok utcai lakcímére 2001-ben jegyezték be a járóbeteg-ellátással foglalkozó Ars Aesthetica kft, amely azóta is ott működik, ügyvezetője a miniszter, és tulajdonos benne rajta kívül a fia, Kásler András Miklós is.

A vállalkozásnak nincsen honlapja, ezért a Google - tévesen - elsőre a hasonló nevű Aesthetica szépészeti magánklinikára irányítja a keresőt, csak telefonos érdeklődésünkből derül ki, hogy a kinevezéséig az Országos Onkológiai Intézetet vezető, plasztikai sebész végzettséggel is rendelkező miniszternek nincs köze a nagy, vidéki rendelőkkel is bíró szépészeti központhoz.

Igaz, a profil hasonló: Kásler Miklós vállalkozásának is plasztikai sebészet a profilja. Pontosabban csak volt, amikor ugyanis telefon vagy egyéb elérhetőség híján a szomszéd lakásba bejegyzett, ugyancsak szépészeti beavatkozásokkal foglalkozó „klinika” számán érdeklődtünk a miniszter rendelőjéről, sajnálattal közölték, hogy az - Kásler Miklós elfoglaltsága miatt - már nem vállal pácienseket. (2017-es beszámolóját még nem adta le a kft, de 2016 még szerény, 2,1 millió forintos árbevételt és 1,2 millió forint adózott nyereséget produkált.)

A szomszédban felhívott, zsírleszívással, anyajegy- és tetoválás-eltávolítással, valamint hasonló szépészeti kezeléssel foglalkozó rendelő, illetve a címre bejelentett vállalkozás, az Ultra-Lézer Kft dr. Lányi Cecíliáé. A bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos Kásler Miklós volt felesége, közös fiuk, András a miniszter üzlettársa az Ars Aesthetica Kft-ben.

Lányi Cecília rendelőjének egyik kelendő szolgáltatását, a végleges szőrtelenítést egy a honlapján található videón egy olyan fiatal nő reklámozza, aki megszólalásig hasonlít a miniszter menyére, a Corvinus Egyetem marketing tanszékén tanító Kásler Tina Tímeára.

Az 1988-as születésű nő nem mellesleg társtulajdonosa annak a luxusautók bérbeadásával foglalkozó Excellent VIP Rent kft-nek, amelynek székhelyét a miniszter lakásának/rendelőjének másik szomszédjába jegyezték be. A 2009-ben alapított vállalkozás másik tulajdonosa Kásler András, de a cégben néhány hónapig az édesanyja, Lányi Cecília is tulajdonos volt, az anyósa dr. Őszi-Tóth Teréz pedig még most az.