Ezzel együtt pedig az Alaptörvényt is módosítják, jelentette be Gulyás Gergely, akit már nem érdekel a magyar labdarúgás. A miniszter szerint furcsa lenne, ha a Fideszt kizárnák az Európai Néppártból.

Cikkünk folyamatosan frissül.

Lázár János helyett már Gulyás Gergely tartja a Kormányinfót. A helyszín is változott, a Parlament helyett már a Miniszterelnöki Kabinetirodában tartják a tájékoztatót, Gulyás Gergely szerint ennek az az oka, hogy a kormány fokozatosan elhagyja az Országgyűlés épületét.

Stop Soros, Alaptörvény

A Stop Soros mellett pedig az Alaptörvényt is módosítják, a jövő keddet követő héten pedig tárgyalnak róla, majd el is fogadják azt a tervek szerint. Ezzel együtt módosítják a rendőrségről szóló törvényt, az államhatárról szólót, a szabálysértésről szólót és a Btk.-t is. Az Alaptörvénybe beveszik, hogy mindenkit megillet az otthon védelme. A miniszter üzent a Jobbiknak is, szerinte most itt a lehetőség, hogy megszavazzák azt, amit az előző ciklusban nem tettek meg. (A Stop Sorosról a Velencei Bizottság véleményét itt olvashatja.)

A Stop Soros elfogadásáról Orbán Viktor is beszélt – egy nyugdíjasklubban. Gulyás arról is beszélt, jön a közigazgatási bíráskodás is, de a bíráskodás szervezeti rendszerét ez nem érinti.

Költségvetés

Az Országgyűlés hamarosan elfogadja a következő évi költségvetést is, Gulyás ennek ismertetése helyett gazdasági adatokat ismertet, alacsony a munkanélküliség, növekednek a bérek, munkaerőhiány van.

Az a célunk, hogy a teljes foglalkoztatás megvalósuljon és a költségvetés nullás legyen.

De cél az adócsökkentés is Gulyás szerint. Az Országgyűlés a költségvetés július második felében fogadhatja el.

Kérdések a miniszterhez

A Modern Városok mellett-után jön a Modern Falvak program is, erről kérdezett a Magyar Idők, konzultációk kezdődnek a legkisebb falvak polgármestereivel is, ősszel koncepciót fogad el a kormány, utána mehet a pénz a falvakba. A lap a haderőfejlesztésről is kérdezett, Gulyás azt mondta, 2026-ra Magyarország végre teljesíti azt a NATO-követelést, hogy a költségvetés 2 százaléka a honvédséghez kerül. „Ez komoly haderőfejlesztésre ad lehetőséget” – tette hozzá. Konkrétumokról majd a szakminiszter.

Az Index arról kérdezte Gulyást, várható-e, hogy nyárig megállapodik a kormány a CEU-val. A miniszter azt mondta, erről nem volt szó a kormányülésen, a határidő az év vége. Kérdezték őt Mészáros Lőrinc gazdagodásáról is, Gulyás erre semmilyen érdemi választ nem adott, a 100 leggazdagabb magyar listájáról azt mondta, ilyen esetekben két dologért szoktak fizetni az érintettek, hogy felkerüljenek a listára, vagy épp azért, hogy ne.

Lázár korábban azt mondta, nem szerencsés, ha politikusok bírói ítéleteket minősítenek. Gulyás ezzel kapcsolatban azt mondta, megosztottak az államhatalmi ágak, de ez nem azt jelenti, hogy ezeknek az ágaknak nincs véleményük a másik munkájáról. A szerdai kupadöntőről azt mondta, ma már nem jár magyar meccsekre, nem követi a bajnokságot ma már, mérsékelt az érdeklődése. Inkább külföldi meccset néz. Tudomásul vette, hogy miniszter, holott a kampányban azt mondta, nem szeretne az lenni.

Itt állok, másképp nem tehet. Szabad akaratomból állok itt, mégsem tehet másképp.

A Reuters kérdésére Gulyás azt mondta, arról nem tárgyalt a kormány, hogy az MKB megvenné a Budapest Bankot és hosszan ecsetelte a Stop Soros szigorítását, illetve annak létjogosultságát. Orbán hamarosan Izraelbe utazik, de Gulyás arról nem beszélt, hogy a kormányfő bármit is kijelente Jeruzsálem főváros-státuszáról. Az ATV a benzinárról kérdezett, ami magas most. Legutóbb Tállai András telefonált egyet és Mezőkövesden csökkent a benzin. Gulyás most világpiaci trendeket vázolt fel a magas benzinár mögött, itt a telefonálás már nem segít. De ha valahol még a világpiaci árnál is magasabb a honi ár, azt Gulyás szerint mindenki tegye szóvá a MOL-nál.

A Pesti Srácok nagyívű kérdésére Gulyás elmondta, miniszterként ő önmagát fogja adni. A többi kérdést nem közvetítjük a Pesti Srácoktól. Az RTL Klub megkérdezte, mikor lesz euró Magyarországon. Gulyás azt mondta, akkor, ha hazánk eléri az európai életszínvonal 80-85 százalékát. Szabó Zsolt offshore számlája ügyében pedig nyomoznak, a kormánynak az az álláspontja, ha felmerül a gyanú, azt ki kell vizsgálni. Ennyi. Hisznek az ártatlanság vélelmében.

Szerdán a hvg.hu-n is megírtuk, interjúztunk is a Human Rights Watch németországi igazgatójával, hogy ki szeretnék záratni a Fideszt az Európai Néppártból. Gulyás szerint a Fidesz az Európai Néppárt legsikeresebb pártja, furcsa lenne, ha ki szeretnék zárni. Gulyás Gergely már januárban azt mondta, nem megy el Milo Yiannopoulos előadására, pénteken senki nem fog találkozni vele a Bálnában, ezt megígérheti, mondta a Népszava kérdésére.

Mindenközben Lázár János Algyőn: