Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet műveltek, italoztak, majd veszekedni kezdtek, és előkerült egy húsz centis kés.","shortLead":"A házaspár már 2015-ben külön költözött, de volt egy közösen művelt szőlőbirtokuk. Itt töltötték ezt a napot is, földet...","id":"20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23baa972-db6a-49bf-9fb5-e7034a1a77b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076e64f-60c5-4938-afcb-869496f1824a","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Bortonbe_megy_a_no_aki_hegyi_birtokan_olte_meg_ferjet","timestamp":"2018. május. 23. 18:42","title":"Börtönbe megy a nő, aki hegyi birtokán ölte meg férjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97809b81-69bf-447c-acae-21c8037d308a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","shortLead":"A TorrentFreak szakoldal összeállította az elmúlt időszak legnépszerűbb filmes letöltéseit soroló toplistáját.","id":"20180524_torrent_filmek_ingyen_letoltes_toplista","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97809b81-69bf-447c-acae-21c8037d308a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3eccc4-c0da-4945-8b23-7c3987fec16c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_torrent_filmek_ingyen_letoltes_toplista","timestamp":"2018. május. 24. 08:03","title":"Tudja, mit tölt most rengeteg torrentező?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az ALDI három magyarországi üzletének parkolójában diszkont automata üzemanyagtöltő állomások állnak a vásárlók rendelkezésére. ","shortLead":"Mostantól az ALDI három magyarországi üzletének parkolójában diszkont automata üzemanyagtöltő állomások állnak...","id":"20180524_Megnyilt_az_ALDI_elso_harom_diszkont_benzinkutja_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc8981d8-32b9-4db1-9658-331f5e3aa19c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f42257b0-0e91-4de9-b5c5-8e0493fb675c","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Megnyilt_az_ALDI_elso_harom_diszkont_benzinkutja_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 24. 12:58","title":"Megnyílt az ALDI első három diszkont benzinkútja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","shortLead":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","id":"20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59826269-3ccc-4be9-91d3-e027eff35e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","timestamp":"2018. május. 23. 06:18","title":"Nemsokára Budapesten is lehet biciklivel metrózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","shortLead":"Elég meggyőző a Pillangó friss trailere.","id":"20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d631b031-aa24-4328-8db5-4070bc0a3ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a11fb-2f8d-4bfe-a16c-e9f32c7c4630","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Jon_a_legendas_bortonfilm_remakeje","timestamp":"2018. május. 24. 12:45","title":"Brutális lesz a legendás börtönfilm remake-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","shortLead":"A Jobbik 26 képviselőjéből 25 nemet mond a Toroczkai-platformra – közölte a párt frakcióvezetője.","id":"20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56316adb-e79a-4efb-82d5-f963757f03cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c400ea0-7379-4f61-afb4-9e476b11e600","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_egyedul_duro_tart_toroczkaival","timestamp":"2018. május. 22. 21:40","title":"Egyedül Dúró tart Toroczkaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","shortLead":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","id":"20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7246e340-efc2-4a71-8fd6-d58e54406324","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. május. 23. 11:07","title":"Pár óra kellett, hogy hétszeresen túlteljesítsen a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]