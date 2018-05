Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig imádják egymást a volt amerikai elnökkel. ","shortLead":"Még mindig imádják egymást a volt amerikai elnökkel. ","id":"20180523_Kulonleges_eskuvoi_fotot_posztolt_Michelle_Obama","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7219a7d8-3f8a-4ade-b07d-b29e34f6455c","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Kulonleges_eskuvoi_fotot_posztolt_Michelle_Obama","timestamp":"2018. május. 23. 15:03","title":"Különleges esküvői fotót posztolt Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","shortLead":"Nyolc intézménynek is egymilliárd forintnál több az adóssága, összesen már a 30 milliárdot is meghaladja a tartozás.","id":"20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9995273a-6b00-4c48-989b-ce3015c4b671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b282b4-53b9-4ea6-a364-f7120ec8f433","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Milliardokkal_tartoznak_a_korhazak_es_megallithatatlanul_no_az_adossaguk","timestamp":"2018. május. 22. 18:18","title":"Milliárdokkal tartoznak a kórházak, és megállíthatatlanul nő az adósságuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása, hogy a magyar miniszterelnök megmutassa, önjáró típus, azt hív meg Magyarországra, akit csak akar.","shortLead":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása...","id":"20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c21a1a-5d69-4ea6-8f49-04d005394517","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","timestamp":"2018. május. 23. 16:55","title":"Orbán ünnepelheti magát Bannon meghívásával, de ennyivel be is kell érnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","shortLead":"Négy magyar család volt veszélyben a most is tomboló Kilauea vulkán miatt. Most már mindannyian biztonságban vannak.","id":"20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294883e-242c-4883-ae22-71c25ef15719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccb7f49-45a5-460d-b2c4-ca373316e449","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Magyar_csaladokat_is_evakualtak_a_Hawaiin_kitort_vulkan_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 20:45","title":"Magyar családokat is evakuáltak a Hawaiin kitört vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","shortLead":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","id":"20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2883bc96-c1cd-47b2-addb-c4dc80b21fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","timestamp":"2018. május. 24. 07:55","title":"\"Tudatlan és buta szavak\" – Észak-Korea teljesen kiakadt az amerikai alelnökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7699d7f-b6ed-486c-b130-7898e28636fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az ABC-gyilkosságok című krimiben lesz nyomozó.



","shortLead":"Az ABC-gyilkosságok című krimiben lesz nyomozó.



","id":"20180524_Poirott_alakitja_John_Malkovich","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7699d7f-b6ed-486c-b130-7898e28636fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cef486e-092c-4b95-a610-33fc1f60e669","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Poirott_alakitja_John_Malkovich","timestamp":"2018. május. 24. 13:44","title":"Poirot-t alakítja John Malkovich","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c86c500-15a8-4863-8add-bd67df92f968","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amellett, hogy kriptopénz-bányászatból szerez bevételt fejlesztőinek egy malware, még azt is bünteti, ha nem igazán erős antivírus fut egy számítógépen.","shortLead":"Amellett, hogy kriptopénz-bányászatból szerez bevételt fejlesztőinek egy malware, még azt is bünteti, ha nem igazán...","id":"20180524_winstarnssmminer_kriptopenz_banyasz_malware","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c86c500-15a8-4863-8add-bd67df92f968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d18b3e-4dac-4d71-aaf3-b383e498d197","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_winstarnssmminer_kriptopenz_banyasz_malware","timestamp":"2018. május. 24. 07:02","title":"Vigyázat, brutális vírus támadja a windowsos PC-ket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június 17-én a Budapest Parkban a Body Count előtt fellépő – Powerflónak készített animációs klipet.","shortLead":"Lassan sorban állnak Gróf Balázsnál a menő tengerentúli metálbandák. Az Obituary és a Red Fang után most – a június...","id":"20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a90046b2-c4f0-4c0c-bf02-885c9990e864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"258bb850-8710-477b-941b-d91949da428e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Magyar_rendezo_keszitett_klipet_az_amerikai_rapmetal_zenekarnak_video","timestamp":"2018. május. 23. 11:21","title":"Magyar rendező készített klipet az amerikai rap-metal zenekarnak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]