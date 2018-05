Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet engedéllyel és adószámmal sem rendelkezett.","shortLead":"A gödöllői egység koszos volt, a pizzát készítőknek és szállítóknak nem volt egészségügyi igazolásuk, és az üzlet...","id":"20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7f5003-4a03-48e7-8f40-7dc561d1b6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6acd628-f909-4f28-8447-a0aef8595bd8","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_illegalis_pizzeriat_zaratott_be_a_nebih","timestamp":"2018. május. 23. 08:35","title":"Koszos pizzériát záratott be a Nébih Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok pár elbukik az akadálypályán, s ezért elmarad az esküvő is.\r

","shortLead":"Nem mindenki mehet férjhez egy herceghez, de a brit bevándorlási törvények annyira szigorúak és bonyolultak, hogy sok...","id":"20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c9fbc5-cbff-491c-9be4-7456c135dab8","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Csak_most_kezdodik_Meghan_kalvariaja_a_bevandorlassal","timestamp":"2018. május. 22. 17:26","title":"Csak most kezdődik Meghan Markle kálváriája a bevándorlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte a Szépírók Társasága.\r

\r

","shortLead":"Életének hetvennyolcadik évében elhunyt Berkovits György író, szociológus, a Mozgó Világ alapító szerkesztője – közölte...","id":"20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a554d5f6-bbaa-426e-8fd3-4f92424ca6ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da184aa2-0307-467d-8c83-d98469e83a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Meghalt_Berkovits_Gyorgy","timestamp":"2018. május. 22. 15:18","title":"Meghalt Berkovits György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","shortLead":"Koszhoz kell juttatni a kicsiket, hogy az immunrendszerük helyesen működjön.","id":"20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=713933c4-59ea-497b-b1dc-44bf1202673b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56ac154-6aa1-40d0-9be6-f260d8e9fa42","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Brit_tudos_a_tisztasagtol_lesznek_rakosak_a_gyerekek","timestamp":"2018. május. 22. 14:27","title":"Brit tudós: a tisztaságtól lesznek rákosak a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","shortLead":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","id":"20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb67d9f3-22a3-4001-b2a1-5ecc76473d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","timestamp":"2018. május. 24. 08:22","title":"Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.","shortLead":"Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.","id":"20180524_Van_ahol_a_piacoknak_is_van_ejszakaja__es_micsoda_buli","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a2270f-0e00-48c9-b0c6-80dbccec8db1","keywords":null,"link":"/elet/20180524_Van_ahol_a_piacoknak_is_van_ejszakaja__es_micsoda_buli","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Van, ahol a piacoknak is van éjszakája – és micsoda buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"itthon","description":"Rosszul kezdődik Steve Bannon és Milo Yiannopoulos pesti vendégszereplése. Kitiltották a komolyan vehető sajtót.","shortLead":"Rosszul kezdődik Steve Bannon és Milo Yiannopoulos pesti vendégszereplése. Kitiltották a komolyan vehető sajtót.","id":"20180524_tgm_altright_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e35e36a5-7d85-4f40-9975-7e0e328b79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f102248-cdf0-49ee-bab8-173a573606c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_tgm_altright_budapesten","timestamp":"2018. május. 24. 11:40","title":"TGM: Az „alt-right” Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]