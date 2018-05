Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","shortLead":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","id":"20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb98cfd4-484e-4429-ac56-c65a072234ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","timestamp":"2018. május. 23. 12:15","title":"Alkalmi munkákból élt a ceglédberceli baleset kilenc áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig imádják egymást a volt amerikai elnökkel. ","shortLead":"Még mindig imádják egymást a volt amerikai elnökkel. ","id":"20180523_Kulonleges_eskuvoi_fotot_posztolt_Michelle_Obama","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7219a7d8-3f8a-4ade-b07d-b29e34f6455c","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Kulonleges_eskuvoi_fotot_posztolt_Michelle_Obama","timestamp":"2018. május. 23. 15:03","title":"Különleges esküvői fotót posztolt Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása, hogy a magyar miniszterelnök megmutassa, önjáró típus, azt hív meg Magyarországra, akit csak akar.","shortLead":"Hiába hívták meg Bannont, Orbán nem így fog közel kerülni Trumphoz. De arra jó a volt tanácsadó meghívása...","id":"20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de381cd-e891-4da7-b15f-5149c6fc5639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c21a1a-5d69-4ea6-8f49-04d005394517","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Hiaba_hivtak_meg_Bannont_Orban_nem_igy_fog_kozel_kerulni_Trumphoz","timestamp":"2018. május. 23. 16:55","title":"Orbán ünnepelheti magát Bannon meghívásával, de ennyivel be is kell érnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1088dfb2-265b-4bcd-980c-9bf97ed3781e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok mellé áll Kijevvel szemben.","shortLead":"Kemény vádakat fogalmazott meg egy ukrán külügyi politikus: Budapest akár saját érdekeinek ellentmondva is az oroszok...","id":"20180523_Ukrajna_oroszmagyar_osszejatszast_erez_az_oktatasi_torveny_ugyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1088dfb2-265b-4bcd-980c-9bf97ed3781e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32850dd4-7773-4caf-bca7-5cbb3a91d5d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ukrajna_oroszmagyar_osszejatszast_erez_az_oktatasi_torveny_ugyeben","timestamp":"2018. május. 23. 16:36","title":"Kijev nem tágít: Moszkva kiszolgálásával vádolja Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még egy beteg. Az általuk megalkotott mesterséges intelligencia azonban rendkívül pontosan számol.","shortLead":"A Stanford Egyetem kutatói szerint az orvosok többnyire tévednek, amikor azt prognosztizálják, meddig élhet még...","id":"20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3581a03-d6de-4fc6-ac5b-71b912a9b24e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf0a799-4e7c-447c-86d7-e2af32c85469","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_mesterseges_intelligencia_halal_joslat_stanford_egyetem","timestamp":"2018. május. 23. 12:03","title":"Létrehozták a mesterséges intelligenciát, ami 90%-os pontossággal mondja meg, mikor hal meg egy beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d555f4f-cb08-47d2-a949-7f629f83a8d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.","shortLead":"A programmal nem az állam, hanem a közvetítők jártak jól, a G7 kiszámolta, mennyi pénz ment el.","id":"20180523_Kiszamoltak_mennyi_penzt_vett_ki_az_adofizetok_zsebebol_a_letepedesi_kotveny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d555f4f-cb08-47d2-a949-7f629f83a8d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9628cc-9f8c-4708-8d77-95e0e23c8d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Kiszamoltak_mennyi_penzt_vett_ki_az_adofizetok_zsebebol_a_letepedesi_kotveny","timestamp":"2018. május. 23. 12:25","title":"Kiszámolták, mennyi pénzt vett ki az adófizetők zsebéből a letelepedési kötvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német külügyminiszter szerint messze még a kompromisszum.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint messze még a kompromisszum.","id":"20180524_Irani_atomalku_Europa_tovabbra_sem_ert_egyet_Washingtonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9b545-20bc-4962-ad4d-7539768bf597","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Irani_atomalku_Europa_tovabbra_sem_ert_egyet_Washingtonnal","timestamp":"2018. május. 24. 07:20","title":"Iráni atomalku: Európa továbbra sem ért egyet Washingtonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos huszadik századból gyűjt naplókat. A negyvenes években élő tinédzserek naplóbejegyzéseiből már egy könyvet is írt Kamasztükrök címmel. Horthy-kultuszról, aranykormítoszokról, nyilas szimpatizánsból hithű kommunistává lett cselédlányról és a naplók keresésére indított expedíciójáról is beszélgettünk a szerzővel.","shortLead":"Különleges szenvedélyt választott magának Kunt Gergely társadalomkutató, a Miskolci Egyetem adjunktusa: a viharos...","id":"20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7680652-db4d-412d-82ba-c2f7c03ad767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98be4e16-5603-42d5-a8f3-79c3715ef1f7","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Ennel_intimebb_nem_is_lehetne_a_tortenelem","timestamp":"2018. május. 24. 06:30","title":"Ennél intimebb nem is lehetne a történelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]