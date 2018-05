Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","shortLead":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","id":"20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae66c6-a7ec-45a4-9ffd-e846315e78bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","timestamp":"2018. május. 23. 16:29","title":"Két év börtönt kapott Orbán macedón harcostársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán bevándorlásügyi miniszter, amivel sokaknál kiverte a biztosítékot.","shortLead":"A ramadán idejére vegyenek ki szabadságot, mert veszélyesek lehetnek a társadalomra – javasolta a muszlimoknak a dán...","id":"20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee9c106-9202-433a-be09-59e40523ee1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec722b4-a14e-45cd-8de3-e127e136b87d","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_szabadsagra_kuldene_a_bojtolo_muszlimokat_a_dan_miniszter","timestamp":"2018. május. 22. 17:08","title":"Szabadságra küldené a böjtölő muszlimokat a dán miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9b239f-4419-4a2c-a6b2-6951897c6954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiesett volna a pikszisből Seszták Miklós, egykori fejlesztési miniszter? Volt hír arról, hogy ultimátumot adott Orbánnak, hogy miniszter lesz vagy lemond a mandátumáról is. Ő tagadott, maradt is képviselő, de a kisvárdai sportcsarnok építése csúszhat.","shortLead":"Kiesett volna a pikszisből Seszták Miklós, egykori fejlesztési miniszter? Volt hír arról, hogy ultimátumot adott...","id":"20180524_Lehet_hogy_nem_epul_a_stadion_melle_sportcsarnok_is_Kisvardan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d9b239f-4419-4a2c-a6b2-6951897c6954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ef5a4b-1872-477b-b404-4b6d83102f87","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Lehet_hogy_nem_epul_a_stadion_melle_sportcsarnok_is_Kisvardan","timestamp":"2018. május. 24. 14:26","title":"Lehet, hogy nem épül a stadion mellé sportcsarnok is Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári Zsolt Istvánt indítja.","shortLead":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári...","id":"20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0d5288-2036-4cfa-bbd6-9d48bb7f250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","timestamp":"2018. május. 23. 10:13","title":"Egy vőfélyt indít a Munkáspárt a VIII. kerületi polgármester-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni a közbeszerzések elbírálásánál.","shortLead":"Bánki Erik: a társadalmi és szociális szempontokat, valamint az innovációt is jobban figyelembe kellene venni...","id":"20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea4229b6-96e2-4232-8301-a5346602b91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86da8712-701b-48aa-a8eb-b3260aed821a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Jonnek_a_fenntarthato_kozbeszerzesek","timestamp":"2018. május. 24. 11:35","title":"Jönnek a fenntartható közbeszerzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát az autó felett, és egy teherautó pótkocsijának ütközött.","id":"20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27a3d5fb-435f-4217-bee1-6e61fb6bb30c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571bbd3-1660-4830-8fe3-01b70ac22a11","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_kozlekedesi_baleset_amerika_utah_rendori_uldozes_video","timestamp":"2018. május. 23. 04:01","title":"Meg akart lépni a rendőrök elől, komoly balesetet okozott az autós – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","shortLead":"Gyerekkorunk egyik hőse, bájos illusztrációk rajzolója és szívmelengető mesék írója volt.","id":"20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bfeb0ea-c508-4956-99c6-01449339a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c156467d-35fe-4f57-83df-418758fd2d75","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_a_Pingu_es_a_Mesel_az_erdosorozat_alkotoja","timestamp":"2018. május. 23. 14:04","title":"Meghalt a Pingu és a Mesél az erdő-sorozat alkotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","shortLead":"David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.","id":"20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0aeae79-fa4f-4ccd-b637-4bf7802a7660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ad4af6-cfd0-48e1-b3b8-59feb52878d0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Kihuzta_a_gyufat_Trump_nagykovete_az_AlAksza_helyere_almodott_jeruzsalemi_templommal","timestamp":"2018. május. 24. 13:54","title":"Kihúzta a gyufát Trump nagykövete az Al-Aksza helyére álmodott jeruzsálemi templommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]