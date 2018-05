Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor még ott is összesereglenek.","shortLead":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor...","id":"20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97e84-009a-4aa3-84ca-1192eb82185a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","timestamp":"2018. május. 23. 14:18","title":"Van az az autó, amitől még Monacóban is lefagynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","shortLead":"Sára Botond, a kormánypárt józsefvárosi polgármesterjelöltje nagyon gyorsan összeszedte az ajánlásokat. ","id":"20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95f1b969-fef7-4fd7-8f95-ade3bda7ac32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7246e340-efc2-4a71-8fd6-d58e54406324","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_par_ora_kellett_hogy_hetszeresen_tulteljesitsen_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2018. május. 23. 11:07","title":"Pár óra kellett, hogy hétszeresen túlteljesítsen a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német külügyminiszter szerint messze még a kompromisszum.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint messze még a kompromisszum.","id":"20180524_Irani_atomalku_Europa_tovabbra_sem_ert_egyet_Washingtonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d3f445-fefa-4b40-8cf4-5cad0447afce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d9b545-20bc-4962-ad4d-7539768bf597","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Irani_atomalku_Europa_tovabbra_sem_ert_egyet_Washingtonnal","timestamp":"2018. május. 24. 07:20","title":"Iráni atomalku: Európa továbbra sem ért egyet Washingtonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d4d6b0-6ca2-4682-80c4-a5d676fb150f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint a rétestészta, úgy húzódik az Apple és a Samsung vitája, amelynek a tétje komoly: egymilliárd dollár.","shortLead":"Mint a rétestészta, úgy húzódik az Apple és a Samsung vitája, amelynek a tétje komoly: egymilliárd dollár.","id":"20180522_apple_samsung_per_egymilliard_dollar_szabadalmi_vita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75d4d6b0-6ca2-4682-80c4-a5d676fb150f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a5787-a1b2-461a-9ec3-a326cc31ecdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_apple_samsung_per_egymilliard_dollar_szabadalmi_vita","timestamp":"2018. május. 22. 15:03","title":"Húzódik a per: tényleg fizessen 1 000 000 000 dollárt a Samsung az Apple-nek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet némítani, így feloldásig egyáltalán nem látszódnak majd az általa megosztott tartalmak. És a legjobb: a másik soha nem szerez róla tudomást.","shortLead":"Nem kell csak azért kikövetni valakit az Instagramon, mert túl egyhangú képeket tesz közzé. Hamarosan le is lehet...","id":"20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0af503d6-718d-48ab-8222-d8f7a46e36a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631af28-85b3-41e3-8576-797916a07e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_instagram_mute_nemitas_instagram_stories","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Hasznos újítás az Instagramon: lenémíthatja az ismerőseit – anélkül, hogy ők észrevennék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé szeretnének tenni.","shortLead":"Megmutatnák a fiataloknak a postán lévő értékeket, például egyre több szolgáltatást már a neten is elérhetővé...","id":"20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c3ed55-7fad-4a59-acea-814ba8202491","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Haromszaz_dolgozo_hianyzik_a_postatol_brutto_250_ezres_berrel_csabitanak","timestamp":"2018. május. 22. 17:01","title":"Háromszáz dolgozó hiányzik a postától, bruttó 250 ezres bérrel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c8b94-7e2e-43fb-942d-6d088c88b681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a sebességrekordnak vajmi kevés értelme van, mindenesetre mutatjuk, hogy hogyan száguld a furcsa szerkezet.","shortLead":"Ennek a sebességrekordnak vajmi kevés értelme van, mindenesetre mutatjuk, hogy hogyan száguld a furcsa szerkezet.","id":"20180522_videon_sebessegrekord_negykereku_feszer_volkswagen_passat_audi_rs4_tuning_rekord","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=482c8b94-7e2e-43fb-942d-6d088c88b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e0f96-f51f-435f-86f4-da40284c1e75","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_videon_sebessegrekord_negykereku_feszer_volkswagen_passat_audi_rs4_tuning_rekord","timestamp":"2018. május. 22. 15:23","title":"Videón az új sebességrekord: 168 km/h-val repesztett egy négykerekű fészer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","shortLead":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","id":"20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ba87-9f9b-41da-b7a3-5e653e37d48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Az Esőember rendezője kapja az életműdíjat Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]