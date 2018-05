Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"Van ahol a piacoknak is van éjszakája – és micsoda buli"
Gasztronómiai és borbemutatókkal, zenével és tánccal élvezik az élet új lehetőségeit/örömeit a spanyolok.
2018. május. 24. 09:32

"Kihúzta a gyufát Trump nagykövete az Al-Aksza helyére álmodott jeruzsálemi templommal"
David Friedmant egy olyan fotómontázzsal örökítették meg, mely az iszlám mecset helyén a harmadik templomot ábrázolta.
2018. május. 24. 13:54

"Schmidt Mária: Az a legnagyobb baj, hogy az EU "mindent akar""
A történész szerint nem történt meg Kelet és Nyugat újraegyesítése a kommunizmus bukása után.
2018. május. 24. 12:35

"Meghalt Philip Roth"
Az egyik legünnepeltebb 20. századi amerikai író szívelégtelenség miatt hunyt el.
2018. május. 23. 05:52

"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?"
Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára visszahívják Brüsszeltől Lisszabonon át Athénig.
2018. május. 23. 20:00

"Macron mellett egy magyart is díjaztak az év európai vezetői között"
Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.
2018. május. 24. 10:43 Első nemzetközi produkcióban készült előadásuk, a Nehéz istennek lenni Ausztráliába is eljutott. A Gyömrői úti raktárépületben két kamionon játszódó hiperrealista valóságshow négy év szünet után szerepel ismét a Trafó műsorán. A Proton Színház két alapítójával, Mundruczó Kornéllal és Büki Dóra ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára...","id":"20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02acb84-598e-42a8-b52e-309b7a559c71","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","timestamp":"2018. május. 23. 20:00","title":"\"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","shortLead":"Imre Krisztián vakoknak fejlesztett okosszemüvegével nyerte el az év európai innovátora díjat.","id":"20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=383fa133-93be-49d6-8032-a2b2952dd3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78d1e684-3c3b-49a5-ade3-3deca8f557f1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Macron_mellett_egy_magyart_is_dijaztak_az_ev_europai_vezetoi_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 10:43","title":"Macron mellett egy magyart is díjaztak az év európai vezetői között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat mérséklése, a biztonság erősítése. Csakhogy… A Bankmonitor kiszámította, hogy mit jelent mindez egy átlagos hitelfelvevő számára. ","shortLead":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat...","id":"20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04144c5c-c9df-4858-b2ee-25291519aa5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","timestamp":"2018. május. 24. 06:35","title":"Nagy változások jöhetnek a lakáshiteleknél – Ki jár jól? Utánaszámoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb1d80b-da0a-4b1a-ba02-e4d07d820c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell. ","shortLead":"A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell. "Túl sok csomagot küldesz vissza? Letilt az Amazon"
A cég szóvivője szerint nem könnyű meghozni ezeket a döntéseket, de 300 millió vásárlójuk érdekeit is nézni kell.
2018. május. 24. 14:13