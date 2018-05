Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta bőkezűbben az alkalmazottait. ","shortLead":"Ha a választás előtti pénzosztás versenyszám lenne, Varga Mihály most nagyon örülne, nála ugyanis senki nem jutalmazta...","id":"20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bb9c500-d06a-411b-adf4-fdcd957cec08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1e4f23-db78-434e-a423-fb39f0dce15b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Csucsot_dontott_Varga_Mihaly_78_milliardos_jutalmat_osztott_ki_az_emberei_kozott","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Csúcsot döntött Varga Mihály: 7,8 milliárd pluszpénzt osztott ki az emberei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megegyeztek az érdekvédők a mentőszolgálattal, itt vannak a részletek.","shortLead":"Megegyeztek az érdekvédők a mentőszolgálattal, itt vannak a részletek.","id":"20180523_Jo_hir_a_mentosoforoknek_nem_kell_apoloi_munkat_vegezniuk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed599e-b6bd-4b58-90dd-1f15a5ea8a0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Jo_hir_a_mentosoforoknek_nem_kell_apoloi_munkat_vegezniuk","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Jó hír a mentősofőröknek: nem kell ápolói munkát végezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","shortLead":"Az ő hibájából kedden kilencen haltak meg a 4-es úton.","id":"20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf710281-39ee-4cd6-bdcb-ac5572d36cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_cegledberceli_tragedia_korabban_is_okozott_mar_sulyos_balesetet_a_sofor","timestamp":"2018. május. 24. 06:56","title":"Ceglédberceli tragédia: korábban is okozott már súlyos balesetet a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","shortLead":"A következő szezonban is a svéd Ljubomir Vranjes irányítja a kézilabdacsapatot.","id":"20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da95c18e-993e-4fdf-aa79-7f2b08d37f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d45be-c710-43ef-bc01-f1dce3540ad7","keywords":null,"link":"/sport/20180523_ljubomir_vranjes_veszprem_edzo","timestamp":"2018. május. 23. 06:15","title":"A kudarcok ellenére Vranjes marad a Veszprém edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus erőművet veszélyeztetnek.","shortLead":"Erősödött a Kilauea vulkán tevékenysége helyi idő szerint kedden a hawaii Nagy Szigeten, a lávakilövellések geotermikus...","id":"20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad46cb5-e69c-4179-b908-9c3a1e22a7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba7ed08-2004-45ec-8b38-cbeaf33274ac","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_mar_egy_fontos_eromu_teruleten_hompolyog_a_lava_Hawaiin","timestamp":"2018. május. 23. 07:55","title":"Már egy fontos erőmű területén hömpölyög a láva Hawaiin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","shortLead":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","id":"20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2883bc96-c1cd-47b2-addb-c4dc80b21fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","timestamp":"2018. május. 24. 07:55","title":"\"Tudatlan és buta szavak\" – Észak-Korea teljesen kiakadt az amerikai alelnökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","shortLead":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","id":"20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc58285-4aee-4f0f-88ad-7ac858a7caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","timestamp":"2018. május. 22. 20:39","title":"Kinevezte Áder az új államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást indítsanak Ukrajna ellen. Állítólag júniusban tervezik végrehajtani. ","shortLead":"A Cisco értesülései szerint félmillió routert és egyéb eszközt fertőztek meg hackerek, hogy nagyszabású kibertámadást...","id":"20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93f4502-0903-4697-9d37-5ba8aa976a7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_oroszorszag_ukrajna_kibertamadas_hackerek_cisco_systems","timestamp":"2018. május. 23. 20:05","title":"Cisco: Oroszország nagyon komoly kibertámadásra készül Ukrajna ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]