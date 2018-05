Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates nemrég egy alapítványi rendezvényen beszélt arról, miről is folyt a diskurzus közte és az Egyesült Államok jelenlegi elnöke között.","shortLead":"Bill Gates nemrég egy alapítványi rendezvényen beszélt arról, miről is folyt a diskurzus közte és az Egyesült Államok...","id":"20180523_donald_trump_bill_gates_hpv_hiv_mi_a_kulonbseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad462266-e180-4830-b587-f32e080c7fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae72486-11a7-4d65-9483-43220ecff7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_donald_trump_bill_gates_hpv_hiv_mi_a_kulonbseg","timestamp":"2018. május. 23. 09:03","title":"Hatalmas butaságot kérdezett Donald Trump Bill Gatestől – ráadásul kétszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként jegyzett Battlefield-játék. A nagysikerű FPS több téren is megújul, egyvalami azonban nem változik: ismét szanaszét robban minden. ","shortLead":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként...","id":"20180524_battlefield_5_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05d5632-2bf1-4cee-a523-51d28b8a5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_battlefield_5_trailer","timestamp":"2018. május. 24. 10:03","title":"Egy háború sem volt még olyan kegyetlen, mint ez – itt az új Battlefield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) szerdán tartja a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai eszköztudását vizsgáló országos kompetenciamérést.","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) szerdán tartja a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákok szövegértési képességét és matematikai...","id":"20180523_orszagos_kompetenciameres_2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e5614e9-4d53-4267-8ac5-215f6251517b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c9d0cc-86ec-430f-974e-09ff939eaf63","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_orszagos_kompetenciameres_2018","timestamp":"2018. május. 23. 08:58","title":"Ma mérik fel a diákok kompetenciáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","shortLead":"Palkovics László miniszter szerint új konstrukcióra van szükség a cégek és az egyetemek együttműködésében.","id":"20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4432c94d-631b-4fd8-80b1-aa8abd22ed59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb67d9f3-22a3-4001-b2a1-5ecc76473d53","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Innovaciohiany_miert_nem_hatekonyak_a_magyar_cegek","timestamp":"2018. május. 24. 08:22","title":"Innovációhiány: miért nem hatékonyak a magyar cégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"Az Európai Unió tűrőképességének határát feszegeti a magyar kormány, amely számos fontos ügyben blokkolja az unió egységes fellépését.","shortLead":"Az Európai Unió tűrőképességének határát feszegeti a magyar kormány, amely számos fontos ügyben blokkolja az unió...","id":"201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc945063-c3d3-431e-8708-99059e3b2d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35723749-a389-48bf-a03f-963dd88fc582","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.21/201821__magyar_kulpolitika__migracio__europai_egyseg__hol_azafal","timestamp":"2018. május. 23. 00:00","title":"Hol az a fal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított közvetítést az utazásról.","shortLead":"Kedden este előkerült egy felvétel, amelyen a baleset előtti pillanatok láthatók. A sofőr a Facebook Live-on indított...","id":"20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea26750-7cbb-431f-8c92-b61e545de85c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abcbc833-c022-455b-8f07-e592fc92c053","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_cegledberceli_baleset_facebookozott_a_sofor_a_frontalis_utkozes_elott","timestamp":"2018. május. 22. 23:28","title":"Ceglédberceli tragédia: facebookozott a sofőr a frontális ütközés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Nemzetközi Man Booker-díj jelöltjei között volt Krasznahorkai László is.","shortLead":"A Nemzetközi Man Booker-díj jelöltjei között volt Krasznahorkai László is.","id":"20180523_Lengyel_irono_kapta_a_rangos_brit_irodalmi_dijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aa9aefb-2d91-4831-b6a4-048e65d16ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dc7405-170f-478b-87fc-8225eee86263","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Lengyel_irono_kapta_a_rangos_brit_irodalmi_dijat","timestamp":"2018. május. 23. 05:24","title":"Lengyel írónő kapta a rangos brit irodalmi díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5449454a-50ac-486a-a829-6bf8eb756bc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ózdi rendőrök mentették meg az erdő közepén kikötött és magára hagyott kutyacsaládot.","shortLead":"Ózdi rendőrök mentették meg az erdő közepén kikötött és magára hagyott kutyacsaládot.","id":"20180524_Az_erdo_kozepen_hagytak_kikotve_egy_kutyacsaladot_Borsodban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5449454a-50ac-486a-a829-6bf8eb756bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579f3a45-938c-44cd-96fc-17dd6c99f8c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Az_erdo_kozepen_hagytak_kikotve_egy_kutyacsaladot_Borsodban","timestamp":"2018. május. 24. 16:36","title":"Az erdő közepén hagytak kikötve egy kutyacsaládot Borsodban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]