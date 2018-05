Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zárják ki a Fideszt – ezt követeli a Human Rights Watch két vezetője, ahogy azt elsőként a 444 kiszúrta.","shortLead":"Zárják ki a Fideszt – ezt követeli a Human Rights Watch két vezetője, ahogy azt elsőként a 444 kiszúrta.","id":"20180523_Ez_nagyon_fajna_a_Fidesznek_a_neppartbol_valo_kizarasukert_indult_kampany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af735ac3-af2c-402d-88ef-d0e625f60789","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ez_nagyon_fajna_a_Fidesznek_a_neppartbol_valo_kizarasukert_indult_kampany","timestamp":"2018. május. 23. 10:20","title":"Ez nagyon fájna a Fidesznek: kampány indult, hogy zárják ki a Néppártból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja a bizottság.","shortLead":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja...","id":"20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6d49a-ffd9-4f6b-888e-f12077ef91e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","timestamp":"2018. május. 23. 16:07","title":"Durva értékelés Brüsszelből: a gazdaságpolitika miatt javasol eljárást a bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek magukról meztelen felvételeket. A cég ezután egy digitális jellel látja el a beküldött anyagokat, ami elviekben megakadályozza majd, hogy az egyénről újabb képek kerüljenek ki a közösségi oldalakra és így a világhálóra. ","shortLead":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek...","id":"20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d751be-4b9b-4f79-8274-d6de1b15e6d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","timestamp":"2018. május. 23. 19:03","title":"Nem kamu, ezt most tényleg a Facebook kéri: meztelen fotókat kérnek be a felhasználóktól, és nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c5a6e4-2969-4a10-986b-03d5e3b70229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A dancehall zene királya zárja az 50. Szegedi Ifjúsági Napokat.","shortLead":"A dancehall zene királya zárja az 50. Szegedi Ifjúsági Napokat.","id":"20180523_Sean_Paul_Szegeden_zarja_a_nyarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63c5a6e4-2969-4a10-986b-03d5e3b70229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0660af68-b1b8-4088-b2b3-7ed9e34e7d0a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Sean_Paul_Szegeden_zarja_a_nyarat","timestamp":"2018. május. 23. 10:49","title":"Sean Paul zárja a SZIN-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és Európa-bajnok középpályás.","shortLead":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és...","id":"20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6eb09-82f8-474a-b068-238caa99022c","keywords":null,"link":"/sport/20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","timestamp":"2018. május. 24. 05:25","title":"Megvan Iniesta új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","shortLead":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","id":"20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a30b93-1c96-4c8e-8f53-19e612ac966a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","timestamp":"2018. május. 24. 10:21","title":"Előbb le kell lőniük – mondta a Ferrari-vezér divatterepjáró ügyben, ma már mást gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét hallunk a videóban és kik készítették el azt.","shortLead":"A Google fejlesztői újabb remek funkcióval lepték meg a YouTube felhasználóit, ami képes megmondani, milyen zenét...","id":"20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=022fa6d4-b85b-4a66-983e-5fe5f8b705ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666be847-894a-421d-ab47-898f1e4036d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_youtube_zene_leirasa_infobox","timestamp":"2018. május. 23. 11:03","title":"De milyen zene szól a videó alatt? Többé nem kell keresgetni, a YouTube azonnal megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy helyek, egész sorok maradtak üresen a Twitterre felkerült fotók tanúsága szerint.","shortLead":"Több újságírót pedig, köztük a hvg.hu munkatársát, a túljelentkezésre hivatkozva elutasították. Ehhez képest nemhogy...","id":"20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=206ed555-6cb4-4928-988a-62bb173fba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b589850-b2c0-4d59-ae77-77ea2504260d","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Igy_zarjak_ki_a_nyilvanossagot_a_kormany_konferenciajarol_az_utolso_pillanatban_kikapcsoltak_az_elo_kozvetitest","timestamp":"2018. május. 23. 19:10","title":"Így zárták ki a nyilvánosságot Schmidt Máriáék konferenciájáról: az utolsó pillanatban kikapcsolták az élő közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]