Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.","shortLead":"Régen volt olyan kevés meleg szereplő a hollywoodi filmekben, mint tavaly.","id":"20180523_keves_a_meleg_szereplo_a_filmekben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d579cf50-286d-4754-9e67-f01665928765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419a3ee5-e70f-453a-a7aa-8a97b723520a","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_keves_a_meleg_szereplo_a_filmekben","timestamp":"2018. május. 23. 11:13","title":"Több meleg szereplő kell a filmekbe – nem reális a mostani arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok fele érzi úgy, hogy számít a véleménye az EU-ban.","shortLead":"A magyarok fele érzi úgy, hogy számít a véleménye az EU-ban.","id":"20180523_Soha_ennyien_nem_tamogattak_az_unios_tagsagot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4053873e-96f0-4967-9c1e-6022ce75b96d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Soha_ennyien_nem_tamogattak_az_unios_tagsagot","timestamp":"2018. május. 23. 07:14","title":"Soha ennyien nem támogatták az uniós tagságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek magukról meztelen felvételeket. A cég ezután egy digitális jellel látja el a beküldött anyagokat, ami elviekben megakadályozza majd, hogy az egyénről újabb képek kerüljenek ki a közösségi oldalakra és így a világhálóra. ","shortLead":"Hogy elejét vegye a meztelen fotókkal való netes visszaéleseknek, a Facebook azt kéri a felhasználóktól, küldjenek...","id":"20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f9b57dd-afeb-42a7-9a7e-ed525cbe5e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6d751be-4b9b-4f79-8274-d6de1b15e6d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_facebook_meztelen_kepek_revenge_porn_revenge_porn_helpline","timestamp":"2018. május. 23. 19:03","title":"Nem kamu, ezt most tényleg a Facebook kéri: meztelen fotókat kérnek be a felhasználóktól, és nem véletlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát, ugyanakkor azt is állítja, hogy sok a csúsztatás, a hiba a vádiratban. Sérelmezi például, hogy az ártatlanságát bizonyító dokumentumok sokszor kimaradnak abból a több mint 40 ezer oldalas leiratból, ami a nyomozás ideje alatt keletkezett. A tárgyalás szerdán folytatódik.","shortLead":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. Az ismert zenész továbbra is ártatlannak mondja magát...","id":"20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8b0e15-d457-40fc-b0fd-50d12f993639","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_galambos_lajos_birosagi_targyalas_video","timestamp":"2018. május. 22. 17:45","title":"Lagzi Lajcsi: Az ügyészség embertelenül végezte a dolgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"2014 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett az északi-tengeri Brent nyersolaj ára kedden az Intercontinental Exchange (ICE) londoni jegyzésében. Röviddel 18 óra után a hordónkénti ára napon belüli csúcson, 80,38 dolláron állt.","shortLead":"2014 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedett az északi-tengeri Brent nyersolaj ára kedden az Intercontinental...","id":"20180522_tobb_eves_csucsot_dontott_az_olajar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=259b01bf-bb61-4f9a-b205-f8e1a113b5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7e7e0-810d-4ff3-bff8-57b9a36e8571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_tobb_eves_csucsot_dontott_az_olajar","timestamp":"2018. május. 22. 18:31","title":"Több éves csúcsot döntött az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","shortLead":"Kormányfői befolyásával élve vette rá a belügyminisztériumot arra, hogy többmilliós páncélautót vegyenek neki.","id":"20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99461bc-3f0f-438f-8c39-7bb07ab3ccde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bae66c6-a7ec-45a4-9ffd-e846315e78bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Ket_ev_bortont_kapott_Orban_macedon_harcostarsa","timestamp":"2018. május. 23. 16:29","title":"Két év börtönt kapott Orbán macedón harcostársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit a Fenyő-gyilkossággal kapcsolatban hivatalos személy által elkövetett bűnpártolással gyanúsított meg a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF).","shortLead":"Elfogultsági kérelmet és kizárási indítványt nyújtott be az ügyészségnek Ihász Sándor volt fellebbviteli főügyész, akit...","id":"20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33eb9ed1-c060-411f-85b2-8aab87558aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e04397-39fc-41db-8353-17fcb2d85981","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Fenyogyilkossag_Ihasz_egy_tollvonassal_kizarna_ugyebol_az_ugyeszeket","timestamp":"2018. május. 22. 17:42","title":"Fenyő-gyilkosság: Ihász egy tollvonással kizárná ügyéből az ügyészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]