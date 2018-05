Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar Kupáért, aztán értékelt.","shortLead":"A miniszterelnök is a helyszínen figyelte a felcsúti Puskás Akadémia és az Újpest FC küzdelmét a labdarúgó Magyar...","id":"20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d24560b0-b4c4-4799-8962-e831a25890bd","keywords":null,"link":"/sport/20180524_orban_nevadonkhoz_melto_modon_szerepeltunk","timestamp":"2018. május. 24. 07:12","title":"Orbán: Névadónkhoz méltó módon szerepeltünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra 318 forint lett egy euró, miután kiderült, hogyan kommentálta az MNB a kamatdöntést.","shortLead":"Újra 318 forint lett egy euró, miután kiderült, hogyan kommentálta az MNB a kamatdöntést.","id":"20180522_Nem_orulnek_Matolcsyek_uzenetenek_ujra_gyengul_a_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e3334-dcdd-4b05-a29a-e09fbb5dadb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Nem_orulnek_Matolcsyek_uzenetenek_ujra_gyengul_a_forint","timestamp":"2018. május. 22. 15:28","title":"Nem örülnek Matolcsyék üzenetének, újra gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában a városvezető.","shortLead":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában...","id":"20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f14fb-bbd3-45ee-99bd-71bd54712ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","timestamp":"2018. május. 23. 06:58","title":"Pszichiátriai kezelésre megy az ácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem, nem a zenélésből.","shortLead":"Nem, nem a zenélésből.","id":"20180523_Tippeljen_mibol_el_egy_magyar_zenesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=350fcc21-8052-43d1-97b1-a8622183f42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6049a1e-02bb-4e15-ade1-98a1e47333d6","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Tippeljen_mibol_el_egy_magyar_zenesz","timestamp":"2018. május. 23. 09:09","title":"Tippeljen, miből él egy magyar zenész?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacada4-587f-4c68-9c81-80fc3faf887e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","timestamp":"2018. május. 23. 13:38","title":"\"Esküszöm, nekem ez kellemetlen, hogy ezekkel együtt szobrot döntöttem\" - Dopeman dalban ment neki az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","shortLead":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","id":"20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00056c1-b247-4304-9359-8ee124b6e0d8","keywords":null,"link":"/elet/20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","timestamp":"2018. május. 22. 15:49","title":"Elpusztult a világ első \"facebookozó\" majma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","shortLead":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","id":"20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e00a3f-949f-4dfd-b9da-97dd5f00e545","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","timestamp":"2018. május. 23. 10:49","title":"Mégsem épít gyárat Baranyában a német multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra szánt elképesztő, új elektromos versenyautó.","shortLead":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra...","id":"20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e6250-aa7d-40f3-803f-b8340c06045b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","timestamp":"2018. május. 23. 06:41","title":"Kíváncsi a jövő királykategóriás hangtalan versenyautójára? Megnéztük, mutatjuk Rosberggel együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]