Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nincs 25 millió dollárod, akkor nem számítasz gazdagnak. Ezzel a meglepő igazsággal ismerteti meg olvasóit a Bloomberg gazdasági portál, mely szorgosan rangsorolja a világ leggazdagabb embereit.","shortLead":"Ha nincs 25 millió dollárod, akkor nem számítasz gazdagnak. Ezzel a meglepő igazsággal ismerteti meg olvasóit...","id":"20180525_Meghokkento_szamok_mennyi_penztol_szamit_valaki_gazdagnak_illetve_szupergazdagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10f3dd93-0eb7-481c-8113-66dc07b43b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Meghokkento_szamok_mennyi_penztol_szamit_valaki_gazdagnak_illetve_szupergazdagnak","timestamp":"2018. május. 25. 06:15","title":"Meghökkentő számok: mennyi pénztől számít valaki gazdagnak, illetve szupergazdagnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1094f9-44dd-41e3-a412-768972c970de","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebbe az elképesztően erős elektromos autóba már sofőr sem kell ahhoz, hogy villámgyorsan körbeszáguldjon a pályán. A mesterséges intelligencia hamarosan átveheti a pilóták helyét.","shortLead":"Ebbe az elképesztően erős elektromos autóba már sofőr sem kell ahhoz, hogy villámgyorsan körbeszáguldjon a pályán...","id":"20180524_sofor_nelkul_vilag_elso_onvezeto_versenyauto_berlin_roborace_formula_e_abb_nvidia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d1094f9-44dd-41e3-a412-768972c970de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ec54ea-bca3-48ba-b322-e3ea2618bcfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_sofor_nelkul_vilag_elso_onvezeto_versenyauto_berlin_roborace_formula_e_abb_nvidia","timestamp":"2018. május. 24. 09:32","title":"Sofőr nélkül 300-zal: körbejártuk és levideóztuk a világ első önvezető versenyautóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb57523-538c-4c6e-9637-87aa8a95253c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","shortLead":"A többórás napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint.","id":"20180524_zivatarokbol_ma_sem_lesz_hiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0eb57523-538c-4c6e-9637-87aa8a95253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0db374f-d075-4991-a93b-2763903eb0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_zivatarokbol_ma_sem_lesz_hiany","timestamp":"2018. május. 24. 05:07","title":"Zivatarokból ma sem lesz hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad5b3942-93ce-4896-bf70-7a4a451b0e70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még javában zajlik a Budapest 2024 Zrt. végelszámolása, májustól legalább bérleti díjat nem kell már fizetnie az új székhelyéért.","shortLead":"Még javában zajlik a Budapest 2024 Zrt. végelszámolása, májustól legalább bérleti díjat nem kell már fizetnie az új...","id":"20180524_Egeszen_mostanaig_irodat_berelt_a_ceg_amelyik_a_budapesti_olimpia_korul_babaskodott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad5b3942-93ce-4896-bf70-7a4a451b0e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1679ae7e-e4a3-410c-a61a-7046fb0514c4","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Egeszen_mostanaig_irodat_berelt_a_ceg_amelyik_a_budapesti_olimpia_korul_babaskodott","timestamp":"2018. május. 24. 16:26","title":"Egészen mostanáig irodát bérelt a cég, amelyik a budapesti olimpia körül bábáskodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk a nem ingyenessel szemben. Ez azonban nem mindig a legjobb választás - mutat rá írásában Dan Ariely pszichológia- és viselkedési közgazdaságtan professzor.","shortLead":"Mivel az ingyenes dolgoknál nem szoktunk költség-haszon elemzést végezni, jó eséllyel az ingyenes dolgot választjuk...","id":"20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bd9eb8-2ce9-4ece-92b5-5efe2604b476","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180524_Ingyen_adjak_Ne_doljon_be__nem_biztos_hogy_jol_jar","timestamp":"2018. május. 24. 13:15","title":"Ingyen adják? Ne dőljön be: nem biztos, hogy jól jár!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1248cb1-4f03-402e-8cc9-91dae50ba843","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp most virágzik a mák, ezt örökítette meg az MTI fotósa a Zala megyei Milejszeg határában. ","shortLead":"Épp most virágzik a mák, ezt örökítette meg az MTI fotósa a Zala megyei Milejszeg határában. ","id":"20180524_Fotok_Gyonyoruek_a_makmezok_Zalaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1248cb1-4f03-402e-8cc9-91dae50ba843&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2665c490-0e42-4272-b31d-0603935dbeb6","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Fotok_Gyonyoruek_a_makmezok_Zalaban","timestamp":"2018. május. 24. 17:41","title":"Fotók: Gyönyörűek a mákmezők Zalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]