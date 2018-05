Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfc1440e-f037-4de4-a4d1-12d7b37fb132","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.","shortLead":"A Ford bepillantást nyújt legújabb kompakt modelljének gyártási folyamatába, virtuálisan megnyílnak a német üzem kapui.","id":"20180525_uj_ford_focus_kompakt_auto_saarlouis_autogyartas_cmax_tesla_model_3","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfc1440e-f037-4de4-a4d1-12d7b37fb132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08e3e98-aa4f-4a2e-9b3e-0a390988f8cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_uj_ford_focus_kompakt_auto_saarlouis_autogyartas_cmax_tesla_model_3","timestamp":"2018. május. 25. 11:23","title":"Ha van 8 perce, ezen a videón megnézheti, hogyan készül az új Ford Focus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"575bfcf3-fa2f-4d9e-82b6-2e41129a8cc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kőbánya önkormányzata úgy döntött, eladja a területet az államnak, pedig az óvoda speciális szerepet tölt be a környéken dolgozó ázsiai családok gyerekeinek integrálásában. ","shortLead":"Kőbánya önkormányzata úgy döntött, eladja a területet az államnak, pedig az óvoda speciális szerepet tölt be...","id":"20180525_Ovodat_rombolnanak_le_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=575bfcf3-fa2f-4d9e-82b6-2e41129a8cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ea171d-cd05-4003-a34c-a1c38ee9a135","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Ovodat_rombolnanak_le_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_miatt","timestamp":"2018. május. 25. 10:24","title":"Óvodát rombolnának le az új Közlekedési Múzeum miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump levelet írt Kim Dzsong Unnak, amelyben lemondta a találkozót. ","shortLead":"Trump levelet írt Kim Dzsong Unnak, amelyben lemondta a találkozót. ","id":"20180524_Trump_lemondta_talalkozojat_Kim_Dzsong_Unnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"996c41a3-e82a-4a22-b465-a342ec023e3e","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Trump_lemondta_talalkozojat_Kim_Dzsong_Unnal","timestamp":"2018. május. 24. 16:03","title":"Trump lemondta találkozóját Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b9f73-ccbd-43b3-8606-f0b43ba82cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Agglomerációs panelre hajtanak a vevők.","shortLead":"Agglomerációs panelre hajtanak a vevők.","id":"20180523_Regen_szitokszo_volt_most_ez_a_legkeresettebb_ingatlantipus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890b9f73-ccbd-43b3-8606-f0b43ba82cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46de3e3-b327-4cd0-a3f1-9e4463dc9854","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180523_Regen_szitokszo_volt_most_ez_a_legkeresettebb_ingatlantipus","timestamp":"2018. május. 23. 13:44","title":"Régen szitokszó volt, most ez a legkeresettebb ingatlantípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel együtt pedig az Alaptörvényt is módosítják, jelentette be Gulyás Gergely, akit már nem érdekel a magyar labdarúgás. A miniszter szerint furcsa lenne, ha a Fideszt kizárnák az Európai Néppártból.","shortLead":"Ezzel együtt pedig az Alaptörvényt is módosítják, jelentette be Gulyás Gergely, akit már nem érdekel a magyar...","id":"20180524_Kedden_mar_be_is_terjesztik_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=802fb078-9a20-4658-be8b-7f692fbdccfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f05b588-5b0d-4ea2-8fbd-1d6168705472","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Kedden_mar_be_is_terjesztik_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 24. 11:16","title":"Kedden már be is terjesztik a szigorított Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Moses Farrow hosszú blogposztban fejtette ki véleményét az apját ért vádakról. Nem ez az első alkalom. ","shortLead":"Moses Farrow hosszú blogposztban fejtette ki véleményét az apját ért vádakról. Nem ez az első alkalom. ","id":"20180524_Woody_Allen_fia_hosszu_bejegyzesben_vedte_meg_edesapjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9436a07b-942b-4871-b90b-daedacffafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952c582d-5b91-4fc8-80dc-149919386284","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Woody_Allen_fia_hosszu_bejegyzesben_vedte_meg_edesapjat","timestamp":"2018. május. 24. 14:20","title":"Woody Allen fia hosszú bejegyzésben védte meg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez. A pályázatokat június 12-től lehet feltölteni a vonatkozó weboldalra. ","shortLead":"Csaknem háromszáz magyar fiatal juthat az InterRail program keretében egy hónapra szóló ingyenes vonatbérlethez...","id":"20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29bd7c4-0cf0-4c24-8a61-79ce64b79b32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Indul_az_EUn_beluli_ingyenvonatozas_300_magyar_kaphat_berletet","timestamp":"2018. május. 23. 18:26","title":"Indul az EU-n belüli ingyenvonatozás, 300 magyar kaphat bérletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","shortLead":"Négy nyári hétvégére újra birtokba vehetik a forgalomtól elzárt hidat.","id":"20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0077f82-4bdb-4cbe-b5e2-8a9f149b2c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d242aa-2868-4087-87c4-b1fa79d3b12d","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Szabadsag_hid_Szabihid_gyalogosok","timestamp":"2018. május. 23. 12:02","title":"Újra megkapják a gyalogosok a Szabadság hidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]