Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen balesetek is voltak. ","shortLead":"Több helyen balesetek is voltak. ","id":"20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7df5f570-74e4-4262-b609-51959b8197e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_Oriasiak_a_dugok_a_fovaros_kornyeken","timestamp":"2018. május. 25. 08:44","title":"Óriásiak a dugók a főváros környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – nyilatkozta Oszkó Péter.","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0305bf2b-58cf-487d-b9ce-fb2fed733c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d6a4bb-fff7-4cdd-afdf-09bd6bc0f03f","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Oszko_tul_sokan_varnak_az_allami_penzekre_es_a_barati_megrendelesekre","timestamp":"2018. május. 24. 14:25","title":"Oszkó: túl sokan várnak az állami pénzekre és a baráti megrendelésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A sokadik ügyben járt el a GVH.","shortLead":"A sokadik ügyben járt el a GVH.","id":"20180525_Ujabb_udulesi_ceggel_trukkozo_ceg_kapott_maximalis_birsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32318005-ada5-43e7-8abe-bcaa41ca36f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c48a913-ea1b-4e9c-9a75-6730d4189fcb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Ujabb_udulesi_ceggel_trukkozo_ceg_kapott_maximalis_birsagot","timestamp":"2018. május. 25. 11:52","title":"Újabb üdülési céggel trükköző cég kapott maximális bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és Európa-bajnok középpályás.","shortLead":"A japán élvonalban szereplő Vissel Kobe labdarúgócsapatában folytatja pályafutását az FC Barcelonától távozó világ- és...","id":"20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2350eba-02f4-49b3-a592-5e91ecc86dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6eb09-82f8-474a-b068-238caa99022c","keywords":null,"link":"/sport/20180524_megvan_iniesta_uj_klubja","timestamp":"2018. május. 24. 05:25","title":"Megvan Iniesta új klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5aa48b-8e53-4180-8fb6-6afc37c60520","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség és a katasztrófavédelem is azt jelentette, hogy nagy a dugó az M7-es autópálya Budapestről kivezető oldalán egy pótkocsis teherautó balesete miatt. Törökbálintnál késő délután csak a leállósávban lehetett haladni. ","shortLead":"A rendőrség és a katasztrófavédelem is azt jelentette, hogy nagy a dugó az M7-es autópálya Budapestről kivezető oldalán...","id":"20180525_baleset_blokkolja_az_m7est_a_budapestrol_kivezeto_oldalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb5aa48b-8e53-4180-8fb6-6afc37c60520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a9aa73-2041-407d-be6c-56459f491e85","keywords":null,"link":"/cegauto/20180525_baleset_blokkolja_az_m7est_a_budapestrol_kivezeto_oldalon","timestamp":"2018. május. 25. 17:19","title":"Baleset blokkolja az M7-est a Budapestről kivezető oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","shortLead":"Köznevelés, digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások Vajna Tímea barátnőjének közelében.","id":"20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7c3e05a-c7b8-4afa-8284-7d4486798bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3fa0c0-9478-48a7-aca6-7c814c70300f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Vajna_Timi_baratnoje_674_millios_allami_megbizast_kapott","timestamp":"2018. május. 24. 13:00","title":"Vajna Tímea barátnője 674 milliós állami megbízást kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt gyanítják, hogy a hajó rossz állapota vezetett a tragédiához. ","shortLead":"Azt gyanítják, hogy a hajó rossz állapota vezetett a tragédiához. ","id":"20180525_49en_megfulladtak_egy_kongoi_hajotores_soran","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc347fd8-8e14-4251-80ed-68ad106cd63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b7764bc-2c6b-4e6d-8c27-b307b04723e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_49en_megfulladtak_egy_kongoi_hajotores_soran","timestamp":"2018. május. 25. 12:25","title":"49-en megfulladtak egy kongói hajótörés során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]