[{"available":true,"c_guid":"97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja a bizottság.","shortLead":"A nem megfelelően működő ügyészség és az alacsony színvonalú oktatás mellett már a magyar családpolitikát is bírálja...","id":"20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97931d43-8a81-4456-ba44-629b56517df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b6d49a-ffd9-4f6b-888e-f12077ef91e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Durva_ertekeles_Brusszelbol_a_gazdasagpolitia_miatt_indit_eljarast_a_bizottsag","timestamp":"2018. május. 23. 16:07","title":"Durva értékelés Brüsszelből: a gazdaságpolitika miatt javasol eljárást a bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","shortLead":"Döntést hozott a párt fegyelmi bizottsága, két évig semmilyen tisztségért nem indulhat párton belül a volt társelnök.","id":"20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9c37fe-8176-48b6-95fb-b931d47d4a97","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Hadhazy_Akost_minden_partbeli_tisztsegtol_eltiltotta_az_LMP","timestamp":"2018. május. 24. 14:50","title":"Hadházy Ákost minden pártbeli tisztségtől eltiltotta az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16ff346-1624-4498-9729-900e4dd89391","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180525_Orban_Viktor_racsodalkozik_hogy_a_nok_dolgozni_akarnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d16ff346-1624-4498-9729-900e4dd89391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32177b8e-3261-4560-bcab-36e370d5511a","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Orban_Viktor_racsodalkozik_hogy_a_nok_dolgozni_akarnak","timestamp":"2018. május. 25. 11:31","title":"Orbán Viktor rácsodálkozik, hogy a nők dolgozni akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a341fe8-85e3-4e2e-b868-21d51d5e3b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére – tartja a mondás...","shortLead":"Az elkövető mindig visszatér a tett helyszínére – tartja a mondás...","id":"20180524_Orban_ujra_elment_az_oviba_ahol_torvenyt_szegett_a_kampanyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a341fe8-85e3-4e2e-b868-21d51d5e3b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c82dc909-9286-46f0-a6d3-11becbc961a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_ujra_elment_az_oviba_ahol_torvenyt_szegett_a_kampanyban","timestamp":"2018. május. 24. 14:08","title":"Orbán újra elment az oviba, ahol törvényt szegett a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"","category":"elet","description":"Rengeteg mítosz és félreértés övezi a szkizofréniát, csakhogy ezek a hiedelmek a betegeknek és a társadalomnak is sokba kerülnek. 