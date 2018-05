Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor még ott is összesereglenek.","shortLead":"A francia hercegség lakói sok mindenhez hozzá lehetnek szokva, de amikor egy ilyen valószerűtlen autó előkerül, akkor...","id":"20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00ecee2f-2e86-4086-9087-b6ec0e3028b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc97e84-009a-4aa3-84ca-1192eb82185a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_apollo_ie_hiperauto_monaco_video","timestamp":"2018. május. 23. 14:18","title":"Van az az autó, amitől még Monacóban is lefagynak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","shortLead":"Akár 40-50 milliárd forintba is kerülhet Matolcsy György nagy álma, a kecskeméti egyetem fejlesztése.","id":"20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78c11f5a-0fbd-4bf3-8114-4b7aa7fb959c","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Ismerosok_es_rokonok_is_szepen_keresnek_Matolcsy_epulo_egyetemen","timestamp":"2018. május. 23. 16:53","title":"Ismerősök és rokonok is szépen keresnek Matolcsy épülő egyetemén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edf8d8d8-2afb-4602-9e98-4411576fd8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbacada4-587f-4c68-9c81-80fc3faf887e","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Eskuszom_nekem_ez_kellemetlen_hogy_ezekkel_egyutt_szobrot_dontottem__Dopeman_dalban_ment_neki_az_ellenzeknek","timestamp":"2018. május. 23. 13:38","title":"\"Esküszöm, nekem ez kellemetlen, hogy ezekkel együtt szobrot döntöttem\" - Dopeman dalban ment neki az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vasárnap éjszaka áramszünet idején kaptak hivatalos, állami csatornán érkező üzenetet a floridai Lake Worth lakói arról, hogy egy hordányi élőhalott épp úton van feléjük.","shortLead":"Vasárnap éjszaka áramszünet idején kaptak hivatalos, állami csatornán érkező üzenetet a floridai Lake Worth lakói...","id":"20180524_teves_uzenet_zombitamadas_aramszunet_teves_riasztas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86274b2f-7e49-461f-9216-55de37804d20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b42107-caff-4836-8ebf-5f597bbb17ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_teves_uzenet_zombitamadas_aramszunet_teves_riasztas","timestamp":"2018. május. 24. 12:03","title":"Túlzás nélkül megdöbbentő üzenetre ébredtek az éjszaka közepén egy floridai város lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megyénként és városonként hatalmas a szórás: van, ahol az ingatlan vételárának akár 60 százalékát is fedezi, másutt ugyanez az összeg legfeljebb a foglalóra elég. ","shortLead":"Megyénként és városonként hatalmas a szórás: van, ahol az ingatlan vételárának akár 60 százalékát is fedezi, másutt...","id":"20180524_Mire_es_hol_eleg_a_csok_Nem_tud_mit_kezdnei_a_rendszer_a_regionalis_kulonbsegekkel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d18df16-d23c-4df8-8876-ff2d3d6835a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Mire_es_hol_eleg_a_csok_Nem_tud_mit_kezdnei_a_rendszer_a_regionalis_kulonbsegekkel","timestamp":"2018. május. 24. 11:18","title":"Mire (és hol) elég a csok? Nem tud mit kezdeni a rendszer a regionális különbségekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként jegyzett Battlefield-játék. A nagysikerű FPS több téren is megújul, egyvalami azonban nem változik: ismét szanaszét robban minden. ","shortLead":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként...","id":"20180524_battlefield_5_trailer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05d5632-2bf1-4cee-a523-51d28b8a5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_battlefield_5_trailer","timestamp":"2018. május. 24. 10:03","title":"Egy háború sem volt még olyan kegyetlen, mint ez – itt az új Battlefield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat mérséklése, a biztonság erősítése. Csakhogy… A Bankmonitor kiszámította, hogy mit jelent mindez egy átlagos hitelfelvevő számára. ","shortLead":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat...","id":"20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04144c5c-c9df-4858-b2ee-25291519aa5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","timestamp":"2018. május. 24. 06:35","title":"Nagy változások jöhetnek a lakáshiteleknél – Ki jár jól? Utánaszámoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha Lujza téren. ","shortLead":"Hat civil szervezet logóját pakolták fel ismeretlenek arra a plakátra, amelyet a 444.hu olvasója fotózott le a Blaha...","id":"20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=830d5553-ab62-489b-aa70-eea63c17121a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f159c486-3288-4bb0-8a00-309ece518208","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_lejarato_plakat_civilek_budapest","timestamp":"2018. május. 24. 12:52","title":"\"Több niggert Budapestre\" feliratú plakáttal járatnák le a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]