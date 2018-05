Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","shortLead":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","id":"20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ba87-9f9b-41da-b7a3-5e653e37d48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Az Esőember rendezője kapja az életműdíjat Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sorra váltja le régi szövetségeseit Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban megkezdte negyedik, a jelenlegi alkotmány szerint utolsó államfői mandátumát. ","shortLead":"Sorra váltja le régi szövetségeseit Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban megkezdte negyedik, a jelenlegi...","id":"20180524_Sorcseret_hajt_vegre_Putyin","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb3b5a-7e61-4de0-9ff1-299297fcc50c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Sorcseret_hajt_vegre_Putyin","timestamp":"2018. május. 24. 15:04","title":"Sorcserét hajt végre Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98b5e04-2c2d-476a-be9b-cd7e3477bcca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Bacon Agency orosz marketingügynökség 35 ezer rubelért (150 ezer forint) kínálja szolgáltatását a focivébé meccseit rendező városok éttermeinek. Az ígéri, hogy ezért az összegért rendkívül kedvező kritikák jelennek majd meg a vendéglőkről a nemzetközileg elismert TripAdvisor honlapon.","shortLead":"A Bacon Agency orosz marketingügynökség 35 ezer rubelért (150 ezer forint) kínálja szolgáltatását a focivébé meccseit...","id":"20180524_Valaki_hazudik_tenyleg_lehet_kamu_dicseretet_vasarolni_egy_elismert_utazasi_ertekelo_oldalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d98b5e04-2c2d-476a-be9b-cd7e3477bcca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba62b153-a9e9-4b8f-bee5-511c514ac93b","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Valaki_hazudik_tenyleg_lehet_kamu_dicseretet_vasarolni_egy_elismert_utazasi_ertekelo_oldalon","timestamp":"2018. május. 24. 11:40","title":"Valaki hazudik: tényleg lehet kamu dicséretet vásárolni egy elismert utazási értékelő oldalon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat mérséklése, a biztonság erősítése. Csakhogy… A Bankmonitor kiszámította, hogy mit jelent mindez egy átlagos hitelfelvevő számára. ","shortLead":"Banki források szerint 2019 januárjától megváltozik a szabályozás a lakáshiteleknél. A szándék egyértelmű: a kockázat...","id":"20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14264625-8b3d-4af0-960e-461bb763f722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04144c5c-c9df-4858-b2ee-25291519aa5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Nagy_valtozasok_johetnek_a_lakashiteleknel__Ki_jar_jol_Utanaszamoltunk","timestamp":"2018. május. 24. 06:35","title":"Nagy változások jöhetnek a lakáshiteleknél – Ki jár jól? Utánaszámoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1403b8c-5799-4ff5-a6f2-cf715dfee4de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai I-95-ös autópályán, New York közelében rögzítette a fedélzeti kamera a kamion és az SUV párharcát.","shortLead":"Az amerikai I-95-ös autópályán, New York közelében rögzítette a fedélzeti kamera a kamion és az SUV párharcát.","id":"20180524_kamion_szemelyauto_feltartas_baleset_autos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1403b8c-5799-4ff5-a6f2-cf715dfee4de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7cba65d-7fc6-4154-be8a-17e21e44b669","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_kamion_szemelyauto_feltartas_baleset_autos_video","timestamp":"2018. május. 24. 04:01","title":"Meg akarta leckéztetni a kaminost, de ő húzta a rövidebbet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára visszahívják Brüsszeltől Lisszabonon át Athénig. Első nemzetközi produkcióban készült előadásuk, a Nehéz istennek lenni Ausztráliába is eljutott. A Gyömrői úti raktárépületben két kamionon játszódó hiperrealista valóságshow négy év szünet után szerepel ismét a Trafó műsorán. A Proton Színház két alapítójával, Mundruczó Kornéllal és Büki Dóra ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Szabadságra szövetkezett virtuális társulatukat, a Proton Színházat Európa szinte minden jelentős fesztiváljára...","id":"20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0db6c2bb-b75f-49d4-bcc4-19f661b136dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02acb84-598e-42a8-b52e-309b7a559c71","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Hol_van_a_tobbseg_felelossege_azok_irant_akiket_elveszitunk_Mundruczo_Kornel_Buki_Dora_interju","timestamp":"2018. május. 23. 20:00","title":"\"Hol van a többség felelőssége azok iránt, akiket elveszítünk?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mit jelent a korkedvezményes nyugdíj és ki szerezhetett jogosultságot rá? Mennyi korkedvezményre jogosító munkavégzés alapján lehetett korkedvezményt szerezni? Ennek a részleteit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Mit jelent a korkedvezményes nyugdíj és ki szerezhetett jogosultságot rá? Mennyi korkedvezményre jogosító munkavégzés...","id":"20180523_Igy_szamolhat_aki_szeretne_korhatar_elott_nyugdijba_menni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98287a89-ad28-4925-9d72-3441f315df19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1844470d-ccff-4f3e-861f-88d424944648","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180523_Igy_szamolhat_aki_szeretne_korhatar_elott_nyugdijba_menni","timestamp":"2018. május. 23. 12:45","title":"Így számolhat, aki szeretne korhatár előtt nyugdíjba menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","shortLead":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","id":"20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e00a3f-949f-4dfd-b9da-97dd5f00e545","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","timestamp":"2018. május. 23. 10:49","title":"Mégsem épít gyárat Baranyában a német multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]